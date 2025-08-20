https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861002587.html

Чешский НПЗ получит в кредит в 50 тысяч кубометров дизтоплива

Чешский НПЗ получит в кредит в 50 тысяч кубометров дизтоплива - 20.08.2025, ПРАЙМ

Чешский НПЗ получит в кредит в 50 тысяч кубометров дизтоплива

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском городе Литвинове на западе республики получит в кредит от управления госматрезервами (УГМР) 50 тысяч кубометров... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T19:43+0300

2025-08-20T19:43+0300

2025-08-20T19:43+0300

прага

чехия

нпз

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/45/762414543_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_b235528c395f3163354924b1c8538ec6.jpg

ПРАГА, 20 авг – ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском городе Литвинове на западе республики получит в кредит от управления госматрезервами (УГМР) 50 тысяч кубометров дизельного топлива, решение об этом в среду приняло правительство страны, передает агентство ЧТК со ссылкой на Павла Кайдля, пресс-секретаря компании Orlen Unipetrol. Orlen Unipetrol владеет двумя чешскими НПЗ - в Литвинове и в городе Кралупы-нал-Влтавоу неподалеку от Праги, а также самой большой сетью автозаправок в стране. "Управление госматрезервами предоставит в кредит заводу в Литвинове 50 тысяч кубометров дизтоплива. Причиной его нехватки является повреждение этиленовой установки, вызванное масштабным отключением электроэнергии в значительной части страны в начале июля. Производство других видов топлива на данном НПЗ идет в обычном режиме", - сказал Кайдл. В свою очередь глава УГМР Павел Швагр сообщил ЧТК, что топливо должно быть возвращено в госрезервы не позднее конца декабря 2025 года, при этом запрещен его экспорт за границу. "Разумеется, выделяемый кредит отнюдь не бесплатный, процентная ставка по нему составляет 4%. Компания Orlen Unipetrol начнет получать дизтопливо либо с вечера среды, либо с четверга", - уточнил Швагр. По словам Швагра, выделение топлива не повлияет на нефтяную безопасность Чехии. "Данный кредит составляет примерно 5% от наших резервов, созданных на случай непредвиденных обстоятельств. Благодаря кредиту автозаправочные станции в республике будут обеспечены топливом в достаточной мере", - заявил Швагр.

https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861002325.html

прага

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

прага, чехия, нпз, нефть