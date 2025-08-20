Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
прага, чехия, нпз, нефть
Прага, ЧЕХИЯ, НПЗ, Нефть
19:43 20.08.2025
 
Чешский НПЗ получит в кредит в 50 тысяч кубометров дизтоплива

Чешский НПЗ получит в кредит от УГМР в 50 тысяч кубометров дизтоплива

© fotolia.com / mmmxНефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
© fotolia.com / mmmx
ПРАГА, 20 авг – ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском городе Литвинове на западе республики получит в кредит от управления госматрезервами (УГМР) 50 тысяч кубометров дизельного топлива, решение об этом в среду приняло правительство страны, передает агентство ЧТК со ссылкой на Павла Кайдля, пресс-секретаря компании Orlen Unipetrol.
Orlen Unipetrol владеет двумя чешскими НПЗ - в Литвинове и в городе Кралупы-нал-Влтавоу неподалеку от Праги, а также самой большой сетью автозаправок в стране.
"Управление госматрезервами предоставит в кредит заводу в Литвинове 50 тысяч кубометров дизтоплива. Причиной его нехватки является повреждение этиленовой установки, вызванное масштабным отключением электроэнергии в значительной части страны в начале июля. Производство других видов топлива на данном НПЗ идет в обычном режиме", - сказал Кайдл.
В свою очередь глава УГМР Павел Швагр сообщил ЧТК, что топливо должно быть возвращено в госрезервы не позднее конца декабря 2025 года, при этом запрещен его экспорт за границу.
"Разумеется, выделяемый кредит отнюдь не бесплатный, процентная ставка по нему составляет 4%. Компания Orlen Unipetrol начнет получать дизтопливо либо с вечера среды, либо с четверга", - уточнил Швагр.
По словам Швагра, выделение топлива не повлияет на нефтяную безопасность Чехии.
"Данный кредит составляет примерно 5% от наших резервов, созданных на случай непредвиденных обстоятельств. Благодаря кредиту автозаправочные станции в республике будут обеспечены топливом в достаточной мере", - заявил Швагр.
ПрагаЧЕХИЯНПЗНефть
 
 
Заголовок открываемого материала