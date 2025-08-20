https://1prime.ru/20250820/eks-podpolkovnik-860955199.html

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему украинские родители прячут детей

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Украинские родители в зоне боевых действий прячут своих детей, опасаясь, что под предлогом эвакуации представители киевского режима вывезут их на Запад, где их след потеряется, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "В Селидово, помню, был случай. В Авдеевке родители прятали детей от этих "Белых ангелов" (подразделение ВСУ - ред.), потому что обоснованно опасаются, что детей у них заберут, детей увезут, и все, потом никто никого не увидит", - заявил Прозоров РИА Новости. Он рассказал про свидетельство одной 13-летней девочки, которую увезли от ее мамы с подконтрольной Киеву территории ДНР в Закарпатье, где вместе с другими детьми временно разместили в некоем интернате. "И девочка рассказала, что к ним начали подходить сотрудники ювенальных органов украинских. И стали говорить, что ваши родители от вас отказались. Вам возвращаться некуда. Ваши дома разбиты... И мы сейчас сделаем на вас второй комплект документов (для вывоза на Запад, - ред.)", - рассказал Прозоров. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Об освобождении Авдеевки Минобороны сообщило 17 февраля 2024 года.

