Эксперт рассказал, как продлевать запрет на вывоз бензина - 20.08.2025
Эксперт рассказал, как продлевать запрет на вывоз бензина
2025-08-20T05:06+0300
2025-08-20T05:06+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Продление запрета на вывоз бензина из России сформирует избыток товара на внутреннем рынке и поможет остановить спекулятивный спрос, что приведет к снижению оптовых цен, таким мнением поделился с РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило в четверг правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. "Правительство собирается продлить запрет на экспорт автобензина на сентябрь (для производителей) и даже на октябрь (для непроизводителей). Эта мера... как раз нацелена на то, чтобы сбить спекулятивную составляющую потребительских ожиданий: на рынке бензина явно будет избыток, который заставит цены (в опте - ред.) пойти вниз", - считает Колобанов. "Соответственно, покупать сейчас впрок становится невыгодно", - подчёркивает он. По словам эксперта, сейчас биржевые цены на бензин формируются в большей степени не текущим балансом спроса и предложения, а потребительскими ожиданиями дефицита бензина, и такой спекулятивный спрос усиливается запретом на публикацию данных о переработке нефти и производстве топлива, что способствует разгону цен. В то же время плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах и сезон повышенного спроса не дают в срочном порядке насытить рынок избыточным дополнительным топливом, чтобы "на корню погасить" ситуацию, добавил собеседник агентства. Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. В августе обе марки обновили ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. К закрытию торгов вторника цена на Аи-92 и Аи-95 поднялась до 71 970 рублей и 81 337 рублей за тонну соответственно. Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.
05:06 20.08.2025
 
Эксперт рассказал, как продлевать запрет на вывоз бензина

Эксперт Колобанов: запрет на вывоз бензина из России снизит спекулятивный спрос

