https://1prime.ru/20250820/eksport-860962518.html
Армения нарастила экспорт продукции в страны ЕАЭС
Армения нарастила экспорт продукции в страны ЕАЭС - 20.08.2025, ПРАЙМ
Армения нарастила экспорт продукции в страны ЕАЭС
Экспорт из Армении в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию - в январе-июле вырос на 2,4%, до 1,788... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T09:26+0300
2025-08-20T09:26+0300
2025-08-20T09:26+0300
экономика
россия
армения
белоруссия
казахстан
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cd8a91e658f86e3cb2af3ca9dc5077b0.jpg
ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Экспорт из Армении в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию - в январе-июле вырос на 2,4%, до 1,788 миллиарда долларов, сообщили министр экономики республики Геворг Папоян. "В январе-июле 2025 года экспорт из Армении в ЕАЭС составил 1 миллиард 788 миллионов долларов, что на 42 миллиона долларов, или 2,4%, больше показателя аналогичного периода 2024 года", - написал Папоян в социальных сетях.Он добавил, что в том числе экспорт цветов вырос на 88,7%, или 17,2 миллиона долларов. По его словам, эти цифры означают несостоятельность утверждений, что сокращение объемов реэкспорта золота из России в ОАЭ через Армению привело к экономическому коллапсу. "Между тем, это не только давало Республике Армения и нашему населения стремящийся к нулю результат, но, наоборот, создало риски для государства и бизнес-среды", - считает Папоян.
https://1prime.ru/20250815/rossiya-860751689.html
армения
белоруссия
казахстан
россия, армения, белоруссия, казахстан, еаэс
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ЕАЭС
Армения нарастила экспорт продукции в страны ЕАЭС
Папоян: экспорт из Армении в другие страны ЕАЭС в январе-июле вырос на 2,4%
