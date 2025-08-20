Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения нарастила экспорт продукции в страны ЕАЭС - 20.08.2025
Армения нарастила экспорт продукции в страны ЕАЭС
2025-08-20T09:26+0300
2025-08-20T09:26+0300
ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Экспорт из Армении в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию - в январе-июле вырос на 2,4%, до 1,788 миллиарда долларов, сообщили министр экономики республики Геворг Папоян. "В январе-июле 2025 года экспорт из Армении в ЕАЭС составил 1 миллиард 788 миллионов долларов, что на 42 миллиона долларов, или 2,4%, больше показателя аналогичного периода 2024 года", - написал Папоян в социальных сетях.Он добавил, что в том числе экспорт цветов вырос на 88,7%, или 17,2 миллиона долларов. По его словам, эти цифры означают несостоятельность утверждений, что сокращение объемов реэкспорта золота из России в ОАЭ через Армению привело к экономическому коллапсу. "Между тем, это не только давало Республике Армения и нашему населения стремящийся к нулю результат, но, наоборот, создало риски для государства и бизнес-среды", - считает Папоян.
россия, армения, белоруссия, казахстан, еаэс
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ЕАЭС
09:26 20.08.2025
 
Армения нарастила экспорт продукции в страны ЕАЭС

Папоян: экспорт из Армении в другие страны ЕАЭС в январе-июле вырос на 2,4%

ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Экспорт из Армении в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию - в январе-июле вырос на 2,4%, до 1,788 миллиарда долларов, сообщили министр экономики республики Геворг Папоян.
"В январе-июле 2025 года экспорт из Армении в ЕАЭС составил 1 миллиард 788 миллионов долларов, что на 42 миллиона долларов, или 2,4%, больше показателя аналогичного периода 2024 года", - написал Папоян в социальных сетях.
Он добавил, что в том числе экспорт цветов вырос на 88,7%, или 17,2 миллиона долларов.
По его словам, эти цифры означают несостоятельность утверждений, что сокращение объемов реэкспорта золота из России в ОАЭ через Армению привело к экономическому коллапсу.
"Между тем, это не только давало Республике Армения и нашему населения стремящийся к нулю результат, но, наоборот, создало риски для государства и бизнес-среды", - считает Папоян.
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа"
15 августа, 10:41
