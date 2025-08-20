https://1prime.ru/20250820/eksport-860962518.html

Армения нарастила экспорт продукции в страны ЕАЭС

2025-08-20T09:26+0300

ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Экспорт из Армении в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию - в январе-июле вырос на 2,4%, до 1,788 миллиарда долларов, сообщили министр экономики республики Геворг Папоян. "В январе-июле 2025 года экспорт из Армении в ЕАЭС составил 1 миллиард 788 миллионов долларов, что на 42 миллиона долларов, или 2,4%, больше показателя аналогичного периода 2024 года", - написал Папоян в социальных сетях.Он добавил, что в том числе экспорт цветов вырос на 88,7%, или 17,2 миллиона долларов. По его словам, эти цифры означают несостоятельность утверждений, что сокращение объемов реэкспорта золота из России в ОАЭ через Армению привело к экономическому коллапсу. "Между тем, это не только давало Республике Армения и нашему населения стремящийся к нулю результат, но, наоборот, создало риски для государства и бизнес-среды", - считает Папоян.

