СМИ: премьер Саксонии выступил против присутствия войск Германии на Украине
20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против присутствия немецких наземных войск на Украине. "То, чтобы немецкие военнослужащие сражались на Украине, не должен быть темой обсуждения... В данном случае я не считаю это правильным и не вижу причин, почему мы должны идти по этому пути", - заявил в интервью журналу Spiegel Кречмер, который является членом партии канцлера Фридриха Мерца, Христианско-демократического союза. Кречмер подчеркнул, что Германия не может гарантировать безопасность Украины. "У бундесвера нет условий для этого... Действовать нужно только с учетом своих возможностей", - добавил он. По его словам, Европе необходима прочная архитектура безопасности, а также гарантии со стороны США, поэтому европейцам нужно инвестировать в свою безопасность. Ранее Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Канцлер ФРГ также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против присутствия немецких наземных войск на Украине.
"То, чтобы немецкие военнослужащие сражались на Украине, не должен быть темой обсуждения... В данном случае я не считаю это правильным и не вижу причин, почему мы должны идти по этому пути", - заявил в интервью журналу Spiegel Кречмер, который является членом партии канцлера Фридриха Мерца, Христианско-демократического союза.
Кречмер подчеркнул, что Германия не может гарантировать безопасность Украины. "У бундесвера нет условий для этого... Действовать нужно только с учетом своих возможностей", - добавил он.
По его словам, Европе необходима прочная архитектура безопасности, а также гарантии со стороны США, поэтому европейцам нужно инвестировать в свою безопасность.
Ранее Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Канцлер ФРГ также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
