Мантуров отметил потенциал для экспорта СПГ из России в Индию

2025-08-20T17:55+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает отгрузки Индии топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь, видит потенциал для экспорта российского СПГ, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "В контексте отдельных отраслевых направлений прежде всего хотел бы отметить наше сотрудничество в энергетической сфере. Мы продолжаем отгрузки топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь. Видим потенциал для экспорта российского СПГ", - сообщил Мантуров.

