Мантуров отметил потенциал для экспорта СПГ из России в Индию - 20.08.2025
Мантуров отметил потенциал для экспорта СПГ из России в Индию
2025-08-20T17:55+0300
2025-08-20T17:55+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает отгрузки Индии топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь, видит потенциал для экспорта российского СПГ, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "В контексте отдельных отраслевых направлений прежде всего хотел бы отметить наше сотрудничество в энергетической сфере. Мы продолжаем отгрузки топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь. Видим потенциал для экспорта российского СПГ", - сообщил Мантуров.
17:55 20.08.2025
 
Мантуров отметил потенциал для экспорта СПГ из России в Индию

Мантуров: Россия продолжает отгрузки Индии топлива, видит потенциал для экспорта СПГ

Денис Мантуров
Денис Мантуров
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает отгрузки Индии топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь, видит потенциал для экспорта российского СПГ, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"В контексте отдельных отраслевых направлений прежде всего хотел бы отметить наше сотрудничество в энергетической сфере. Мы продолжаем отгрузки топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь. Видим потенциал для экспорта российского СПГ", - сообщил Мантуров.
Чаты
Заголовок открываемого материала