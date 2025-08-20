https://1prime.ru/20250820/minenergo-861001659.html

Минэнерго сообщило о росте производства бензина в России

Минэнерго сообщило о росте производства бензина в России - 20.08.2025, ПРАЙМ

Минэнерго сообщило о росте производства бензина в России

Производство и отгрузки бензина на российский рынок с начала года превышают показатели аналогичного периода прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T19:32+0300

2025-08-20T19:32+0300

2025-08-20T19:32+0300

россия

бизнес

рф

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911778_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_bd20fc45f0050d77348bf652eaf58dfd.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Производство и отгрузки бензина на российский рынок с начала года превышают показатели аналогичного периода прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. "Производство и отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок с начала года стабильно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860999541.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, нефть