https://1prime.ru/20250820/minenergo-861001659.html
Минэнерго сообщило о росте производства бензина в России
Минэнерго сообщило о росте производства бензина в России - 20.08.2025, ПРАЙМ
Минэнерго сообщило о росте производства бензина в России
Производство и отгрузки бензина на российский рынок с начала года превышают показатели аналогичного периода прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:32+0300
2025-08-20T19:32+0300
2025-08-20T19:32+0300
россия
бизнес
рф
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911778_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_bd20fc45f0050d77348bf652eaf58dfd.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Производство и отгрузки бензина на российский рынок с начала года превышают показатели аналогичного периода прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. "Производство и отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок с начала года стабильно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860999541.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911778_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_ad30fb0c7233c3b4cef233b5905992b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, нефть
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Нефть
Минэнерго сообщило о росте производства бензина в России
Минэнерго: производство бензина в России превысило показатели 2024 года
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Производство и отгрузки бензина на российский рынок с начала года превышают показатели аналогичного периода прошлого года, сообщило Минэнерго РФ.
"Производство и отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок с начала года стабильно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости", - говорится в сообщении.
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,44 процента