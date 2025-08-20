https://1prime.ru/20250820/more-860976877.html

Ученые забили тревогу из-за загрязнения моря на турецком курорте Аланья

Ученые забили тревогу из-за загрязнения моря на турецком курорте Аланья - 20.08.2025, ПРАЙМ

Ученые забили тревогу из-за загрязнения моря на турецком курорте Аланья

Загрязнение Средиземного моря на турецком курорте Аланья в этом году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой могут жаловаться на тошноту,... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T13:01+0300

2025-08-20T13:01+0300

2025-08-20T13:01+0300

туризм

турция

море

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860976334_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c30c30ba3b986797c6a5967a8be47d45.jpg

СТАМБУЛ, 20 авг - ПРАЙМ. Загрязнение Средиземного моря на турецком курорте Аланья в этом году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой могут жаловаться на тошноту, слабость и высокую температуру, заявил профессор университета Акдениз, член руководства Палаты инженеров по охране окружающей среды Гюрай Доган. "Наблюдается серьезное загрязнение моря в районах от Газипаши до Аланьи. Мы наблюдаем загрязнение окружающей среды в результате сброса сельскохозяйственных отходов в реки, через некоторое время они попадают в море. Что касается туризма, мы говорим не только о (сбросе мусора - ред.) из отелей, речь идет и о пляжах, и о туристических лодках. На наш взгляд, отходы, выбрасываемые с лодок, а также одноразовые пластиковые изделия, используемые на пляжах, играют здесь важную роль", — заявил профессор изданию Antalya Hakkında. По его словам, негативный эффект оказывается как на туризм в долгосрочной перспективе, так и на биоразнообразие в море и на суше. "Отходы могут нагреваться на солнце и вызывать проблемы со здоровьем. У граждан могут возникнуть такие недомогания, как рвота, тошнота, слабость, высокая температура. К сожалению, из-за размножения бактерий, особенно в бухтах, мы также получаем от граждан жалобы на ухудшение самочувствия. В связи с изменением климата, повышением температуры воздуха и морской воды в любой момент может произойти "микробиологический взрыв". Самые серьезные последствия этого мы увидим в бухтах на западном побережье, это приведет к значительным потерям в сфере туризма", — отметил ученый.

https://1prime.ru/20250820/turizm-860966490.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, турция, море