Стоимость нефти умеренно растет - 20.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти умеренно растет
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются умеренными темпами после публикации статистики Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,32%, до 66 долларов за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,99 доллара. Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 15 августа сократились на 2,4 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ожидают позднее в среду выхода этих же данных от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. За предыдущую неделю, завершившуюся 8 августа, запасы нефти выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей.
Экономика, Нефть, Рынок, США
08:30 20.08.2025
 
Стоимость нефти умеренно растет

Нефть дорожает на данных API о сокращении запасов в США

© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются умеренными темпами после публикации статистики Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,32%, до 66 долларов за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,99 доллара.
Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 15 августа сократились на 2,4 миллиона баррелей.
Теперь инвесторы ожидают позднее в среду выхода этих же данных от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. За предыдущую неделю, завершившуюся 8 августа, запасы нефти выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей.
Нефть дешевеет после встречи в Белом доме
Вчера, 18:23
ЭкономикаНефтьРынокСША
 
 
