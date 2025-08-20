https://1prime.ru/20250820/neft-860958172.html
Стоимость нефти умеренно растет
Стоимость нефти умеренно растет
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются умеренными темпами после публикации статистики Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,32%, до 66 долларов за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,99 доллара. Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 15 августа сократились на 2,4 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ожидают позднее в среду выхода этих же данных от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. За предыдущую неделю, завершившуюся 8 августа, запасы нефти выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей.
