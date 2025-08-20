https://1prime.ru/20250820/neft-860958172.html

Стоимость нефти умеренно растет

Стоимость нефти умеренно растет - 20.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти умеренно растет

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются умеренными темпами после публикации статистики Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T08:30+0300

2025-08-20T08:30+0300

2025-08-20T08:30+0300

экономика

нефть

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются умеренными темпами после публикации статистики Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,32%, до 66 долларов за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,99 доллара. Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 15 августа сократились на 2,4 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ожидают позднее в среду выхода этих же данных от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. За предыдущую неделю, завершившуюся 8 августа, запасы нефти выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20250819/decrease-860936332.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша