https://1prime.ru/20250820/neft-860958866.html

Россия сократила поставки нефти в Китай в январе-июле

Россия сократила поставки нефти в Китай в январе-июле - 20.08.2025, ПРАЙМ

Россия сократила поставки нефти в Китай в январе-июле

Россия за первые семь месяцев 2025 года поставила Китаю 57,819 миллиона тонн нефти, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных,... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T08:32+0300

2025-08-20T08:32+0300

2025-08-20T08:32+0300

экономика

россия

китай

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e5f32fbd3921d4fdcd95078ca902832.jpg

ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2025 года поставила Китаю 57,819 миллиона тонн нефти, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые 7 месяцев текущего года обошлась Китаю в 29,48 миллиарда долларов, что на 21,35% меньше, чем в январе-июле прошлого года, когда КНР закупила в РФ 62,572 миллиона тонн нефти на 37,482 миллиарда долларов. В июле 2025 года Китай ввез из России 8,708 миллиона тонн нефти на 4,311 миллиарда долларов. Для сравнения, в июле 2024 года КНР закупила в РФ 7,456 миллиона тонн нефти на 4,468 миллиарда долларов. Таким образом, в количественном выражении поставки в июле этого года по сравнению с июлем 2024 года выросли на 16,79%, при этом в стоимостном выражении снизились на 3,51%. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250819/ssha-860944573.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, нефть