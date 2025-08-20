Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила поставки нефти в Китай в январе-июле - 20.08.2025
Россия сократила поставки нефти в Китай в январе-июле
Россия сократила поставки нефти в Китай в январе-июле - 20.08.2025, ПРАЙМ
Россия сократила поставки нефти в Китай в январе-июле
Россия за первые семь месяцев 2025 года поставила Китаю 57,819 миллиона тонн нефти, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных,... | 20.08.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2025 года поставила Китаю 57,819 миллиона тонн нефти, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые 7 месяцев текущего года обошлась Китаю в 29,48 миллиарда долларов, что на 21,35% меньше, чем в январе-июле прошлого года, когда КНР закупила в РФ 62,572 миллиона тонн нефти на 37,482 миллиарда долларов. В июле 2025 года Китай ввез из России 8,708 миллиона тонн нефти на 4,311 миллиарда долларов. Для сравнения, в июле 2024 года КНР закупила в РФ 7,456 миллиона тонн нефти на 4,468 миллиарда долларов. Таким образом, в количественном выражении поставки в июле этого года по сравнению с июлем 2024 года выросли на 16,79%, при этом в стоимостном выражении снизились на 3,51%. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
россия, китай, нефть
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть
08:32 20.08.2025
 
Россия сократила поставки нефти в Китай в январе-июле

Таможня КНР: Россия за семь месяцев сократила поставки нефти в КНР на 7,6%

ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2025 года поставила Китаю 57,819 миллиона тонн нефти, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые 7 месяцев текущего года обошлась Китаю в 29,48 миллиарда долларов, что на 21,35% меньше, чем в январе-июле прошлого года, когда КНР закупила в РФ 62,572 миллиона тонн нефти на 37,482 миллиарда долларов.
В июле 2025 года Китай ввез из России 8,708 миллиона тонн нефти на 4,311 миллиарда долларов. Для сравнения, в июле 2024 года КНР закупила в РФ 7,456 миллиона тонн нефти на 4,468 миллиарда долларов. Таким образом, в количественном выражении поставки в июле этого года по сравнению с июлем 2024 года выросли на 16,79%, при этом в стоимостном выражении снизились на 3,51%.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
