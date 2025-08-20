https://1prime.ru/20250820/neft-860971694.html
В Словакию возобновили поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"
Поставки по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, остановленные после атаки Украины, возобновлены, сообщило министерство экономики республики.
БРАТИСЛАВА, 20 авг - ПРАЙМ. Поставки по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, остановленные после атаки Украины, возобновлены, сообщило министерство экономики республики. "В Словакию снова поступает нефть по нефтепроводу "Дружба", - говорится в заявлении ведомства на официальном сайте в среду. Со ссылкой на компанию-оператора ведомство сообщило, что поставки нефти по "Дружбе" восстановлены и находятся на стандартном уровне. В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol в свою очередь подтвердил, что поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию было приостановлено, сообщив, что причина этого находится за пределами республики. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что жителям республики не грозят никакие риски в сфере энергетической безопасности, а поставки по нефтепроводу "Дружба" будут восстановлены в ближайшие дни.
Минэкономики Словакии сообщило о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"
БРАТИСЛАВА, 20 авг - ПРАЙМ. Поставки по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, остановленные после атаки Украины, возобновлены, сообщило министерство экономики республики.
"В Словакию снова поступает нефть по нефтепроводу "Дружба", - говорится в заявлении ведомства на официальном сайте в среду.
Со ссылкой на компанию-оператора ведомство сообщило, что поставки нефти по "Дружбе" восстановлены и находятся на стандартном уровне.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol в свою очередь подтвердил, что поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию было приостановлено, сообщив, что причина этого находится за пределами республики. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что жителям республики не грозят никакие риски в сфере энергетической безопасности, а поставки по нефтепроводу "Дружба" будут восстановлены в ближайшие дни.
