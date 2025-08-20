Нефть дорожает перед выходом статистики о запасах от минэнерго США

https://1prime.ru/20250820/neft-860984533.html
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются более чем на 1% перед публикацией данных минэнерго США о запасах этого вида сырья в стране, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 14.38 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,25%, до 66,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,42%, до 62,65 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 15 августа снизились на 1,3 миллиона баррелей после роста на 3 миллиона баррелей на предыдущей неделе. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,4 миллиона баррелей.
