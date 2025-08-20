https://1prime.ru/20250820/neft-860993666.html

Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,4%

2025-08-20T17:41+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 августа, сократились на 6 миллионов баррелей, или на 1,4% - до 420,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 1,3 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 23,5 миллиона с 23,1 миллиона баррелей.Запасы бензина в то же время снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,2%) - до 223,6 миллиона. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 0,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом выросли на 2,3 миллиона баррелей (на 2,1%) - до 116 миллионов, в то время как прогнозировалось увеличение только на 0,5 миллиона баррелей.

