Добыча нефти в США за неделю выросла на 55 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю выросла на 55 тысяч баррелей в сутки - 20.08.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю выросла на 55 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 августа, увеличилась на 55 тысяч баррелей в день - до 13,382 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T17:52+0300
2025-08-20T17:52+0300
2025-08-20T17:52+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 августа, увеличилась на 55 тысяч баррелей в день - до 13,382 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,327 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в мае добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель составил 13,43 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,41 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 12 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,41 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 90 тысяч баррелей, до 13,28 миллиона баррелей в день.
Добыча нефти в США за неделю выросла на 55 тысяч баррелей в сутки
Минэнерго США: добыча нефти за неделю выросла на 55 тысяч баррелей в день
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 августа, увеличилась на 55 тысяч баррелей в день - до 13,382 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,327 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в мае добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель составил 13,43 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,41 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 12 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,41 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 90 тысяч баррелей, до 13,28 миллиона баррелей в день.
