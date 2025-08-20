https://1prime.ru/20250820/nod-860966331.html
Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов
Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов
Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, подскочил по сравнению с окончательными данными за июнь на 299 тысяч баррелей в... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:22+0300
2025-08-20T10:22+0300
2025-08-20T10:22+0300
энергетика
нефть
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, подскочил по сравнению с окончательными данными за июнь на 299 тысяч баррелей в сутки, или более чем на 16%, составив 2,159 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,86 миллиона баррелей в сутки. NOD при этом отмечает, что уровень июля оказался на 5,5% больше прогноза организации. В том числе объем добычи нефти в июле составил 1,958 миллиона баррелей в сутки, что на 8,2% больше прогноза NOD и на 16,8% выше уровня июня. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов в июле составил 193 тысячи баррелей в день, а конденсата - 8 тысяч. Согласно приведенным в сообщении данным, объем добычи газа в Норвегии в июле составил 328,3 миллиона кубометров в сутки, что на 2,2% больше прогноза NOD и на 11,9% выше по отношению к июню, а также на 9% меньше показателя июля прошлого года. Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.
https://1prime.ru/20250814/tramp-860722918.html
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, норвегия
Энергетика, Нефть, НОРВЕГИЯ
Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов
NOD: добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле подскочила более чем на 16%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, подскочил по сравнению с окончательными данными за июнь на 299 тысяч баррелей в сутки, или более чем на 16%, составив 2,159 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).
Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,86 миллиона баррелей в сутки.
NOD при этом отмечает, что уровень июля оказался на 5,5% больше прогноза организации.
В том числе объем добычи нефти в июле составил 1,958 миллиона баррелей в сутки, что на 8,2% больше прогноза NOD и на 16,8% выше уровня июня. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов в июле составил 193 тысячи баррелей в день, а конденсата - 8 тысяч.
Согласно приведенным в сообщении данным, объем добычи газа в Норвегии в июле составил 328,3 миллиона кубометров в сутки, что на 2,2% больше прогноза NOD и на 11,9% выше по отношению к июню, а также на 9% меньше показателя июля прошлого года.
Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.
Трамп много раз звонил в Норвегию по поводу Нобелевской премии, пишут СМИ