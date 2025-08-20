Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов

https://1prime.ru/20250820/nod-860966331.html

энергетика

нефть

норвегия

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, подскочил по сравнению с окончательными данными за июнь на 299 тысяч баррелей в сутки, или более чем на 16%, составив 2,159 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,86 миллиона баррелей в сутки. NOD при этом отмечает, что уровень июля оказался на 5,5% больше прогноза организации. В том числе объем добычи нефти в июле составил 1,958 миллиона баррелей в сутки, что на 8,2% больше прогноза NOD и на 16,8% выше уровня июня. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов в июле составил 193 тысячи баррелей в день, а конденсата - 8 тысяч. Согласно приведенным в сообщении данным, объем добычи газа в Норвегии в июле составил 328,3 миллиона кубометров в сутки, что на 2,2% больше прогноза NOD и на 11,9% выше по отношению к июню, а также на 9% меньше показателя июля прошлого года. Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.

норвегия

