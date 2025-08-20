Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250820/nod-860966331.html
Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов
Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов
Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, подскочил по сравнению с окончательными данными за июнь на 299 тысяч баррелей в... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:22+0300
2025-08-20T10:22+0300
энергетика
нефть
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, подскочил по сравнению с окончательными данными за июнь на 299 тысяч баррелей в сутки, или более чем на 16%, составив 2,159 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,86 миллиона баррелей в сутки. NOD при этом отмечает, что уровень июля оказался на 5,5% больше прогноза организации. В том числе объем добычи нефти в июле составил 1,958 миллиона баррелей в сутки, что на 8,2% больше прогноза NOD и на 16,8% выше уровня июня. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов в июле составил 193 тысячи баррелей в день, а конденсата - 8 тысяч. Согласно приведенным в сообщении данным, объем добычи газа в Норвегии в июле составил 328,3 миллиона кубометров в сутки, что на 2,2% больше прогноза NOD и на 11,9% выше по отношению к июню, а также на 9% меньше показателя июля прошлого года. Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.
https://1prime.ru/20250814/tramp-860722918.html
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, норвегия
Энергетика, Нефть, НОРВЕГИЯ
10:22 20.08.2025
 
Норвегия существенно нарастила добычу жидких углеводородов

NOD: добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле подскочила более чем на 16%

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, подскочил по сравнению с окончательными данными за июнь на 299 тысяч баррелей в сутки, или более чем на 16%, составив 2,159 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).
Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,86 миллиона баррелей в сутки.
NOD при этом отмечает, что уровень июля оказался на 5,5% больше прогноза организации.
В том числе объем добычи нефти в июле составил 1,958 миллиона баррелей в сутки, что на 8,2% больше прогноза NOD и на 16,8% выше уровня июня. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов в июле составил 193 тысячи баррелей в день, а конденсата - 8 тысяч.
Согласно приведенным в сообщении данным, объем добычи газа в Норвегии в июле составил 328,3 миллиона кубометров в сутки, что на 2,2% больше прогноза NOD и на 11,9% выше по отношению к июню, а также на 9% меньше показателя июля прошлого года.
Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Трамп много раз звонил в Норвегию по поводу Нобелевской премии, пишут СМИ
14 августа, 16:26
 
ЭнергетикаНефтьНОРВЕГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала