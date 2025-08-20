https://1prime.ru/20250820/rossiya--860978897.html
Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза
2025-08-20T13:37+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первых семи месяцев этого года нарастила импорт картофеля из Китая более чем в четыре раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, за январь-июль 2025 из Китая в Россию экспортировали картофеля на 56,3 миллиона долларов. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем июльских поставок достиг 6,9 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем в июле прошлого года. При этом за месяц произошло падение экспорта в 1,8 раза. Россия в общем китайском экспорте картофеля по итогам января-июля второе место. В пятерку главных покупателей китайской картошки также вошли Киргизия (126 миллионов долларов), Малайзия (26,3 миллиона), Вьетнам (21,2 миллиона), Таиланд (9,2 миллиона).
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первых семи месяцев этого года нарастила импорт картофеля из Китая более чем в четыре раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Так, за январь-июль 2025 из Китая в Россию экспортировали картофеля на 56,3 миллиона долларов. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Объем июльских поставок достиг 6,9 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем в июле прошлого года. При этом за месяц произошло падение экспорта в 1,8 раза.
Россия в общем китайском экспорте картофеля по итогам января-июля второе место. В пятерку главных покупателей китайской картошки также вошли Киргизия (126 миллионов долларов), Малайзия (26,3 миллиона), Вьетнам (21,2 миллиона), Таиланд (9,2 миллиона).
