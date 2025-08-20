https://1prime.ru/20250820/rossiya--860978897.html

Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза

Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза - 20.08.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза

Россия по итогам первых семи месяцев этого года нарастила импорт картофеля из Китая более чем в четыре раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T13:37+0300

2025-08-20T13:37+0300

2025-08-20T13:37+0300

экономика

бизнес

россия

китай

киргизия

малайзия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860978730_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_9c70d31c7f4dec5b34b8a401cc0d0290.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первых семи месяцев этого года нарастила импорт картофеля из Китая более чем в четыре раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, за январь-июль 2025 из Китая в Россию экспортировали картофеля на 56,3 миллиона долларов. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем июльских поставок достиг 6,9 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем в июле прошлого года. При этом за месяц произошло падение экспорта в 1,8 раза. Россия в общем китайском экспорте картофеля по итогам января-июля второе место. В пятерку главных покупателей китайской картошки также вошли Киргизия (126 миллионов долларов), Малайзия (26,3 миллиона), Вьетнам (21,2 миллиона), Таиланд (9,2 миллиона).

https://1prime.ru/20250820/funt-860974857.html

китай

киргизия

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, киргизия, малайзия