Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/rossiya--860978897.html
Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза
Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза - 20.08.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза
Россия по итогам первых семи месяцев этого года нарастила импорт картофеля из Китая более чем в четыре раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T13:37+0300
2025-08-20T13:37+0300
экономика
бизнес
россия
китай
киргизия
малайзия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860978730_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_9c70d31c7f4dec5b34b8a401cc0d0290.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первых семи месяцев этого года нарастила импорт картофеля из Китая более чем в четыре раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, за январь-июль 2025 из Китая в Россию экспортировали картофеля на 56,3 миллиона долларов. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем июльских поставок достиг 6,9 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем в июле прошлого года. При этом за месяц произошло падение экспорта в 1,8 раза. Россия в общем китайском экспорте картофеля по итогам января-июля второе место. В пятерку главных покупателей китайской картошки также вошли Киргизия (126 миллионов долларов), Малайзия (26,3 миллиона), Вьетнам (21,2 миллиона), Таиланд (9,2 миллиона).
https://1prime.ru/20250820/funt-860974857.html
китай
киргизия
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860978730_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_8ff050faa24a8f1ebef8d8049604fefa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, киргизия, малайзия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КИРГИЗИЯ, МАЛАЙЗИЯ
13:37 20.08.2025
 
Россия нарастила импорт картофеля из Китая в четыре раза

Россия за семь месяцев нарастила импорт картофеля из Китая более чем в четыре раза

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобранный картофель
Собранный картофель - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первых семи месяцев этого года нарастила импорт картофеля из Китая более чем в четыре раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Так, за январь-июль 2025 из Китая в Россию экспортировали картофеля на 56,3 миллиона долларов. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Объем июльских поставок достиг 6,9 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем в июле прошлого года. При этом за месяц произошло падение экспорта в 1,8 раза.
Россия в общем китайском экспорте картофеля по итогам января-июля второе место. В пятерку главных покупателей китайской картошки также вошли Киргизия (126 миллионов долларов), Малайзия (26,3 миллиона), Вьетнам (21,2 миллиона), Таиланд (9,2 миллиона).
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Фунт дорожает к доллару на ускорении инфляции в Британии
12:37
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙКИРГИЗИЯМАЛАЙЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала