Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья

20.08.2025

2025-08-20T20:10+0300

2025-08-20T20:10+0300

2025-08-20T20:11+0300

бизнес

приморье

хабаровский край

приморский край

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – ПРАЙМ. Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья, где наблюдается нехватка топлива из-за наплыва туристов, сообщила министр энергетики региона Елена Шиш. "Да, действительно, на сегодняшний день мы видим ажиотаж на наших автозаправочных станциях. В районы, где идет основной туристический поток, направляются...14 дополнительных бензовозов... И уже сегодня четыре бензовоза из Хабаровского края также направили... в помощь... для дополнительной поставки топлива в наши муниципальные районы", - рассказала Шиш, ее видеокомментарий разместило в своем Тelegram-канале правительство региона. По ее словам, и турпоток по сравнению с прошлым годом вырос почти на 30%, и многие жители создают "искусственный ажиотаж", не только заправляя автомобиль, но и заливая на заправках бензин в канистры и другие привезенные с собой емкости. "И, действительно, у нас от этого заканчивается быстро топливо. Поэтому хотелось бы призвать жителей Приморского края проявить сознательность,... отнестись с пониманием к сложившейся ситуации... Данный вопрос стоит на особом контроле как в министерстве энергетики Российской Федерации, так и в нашем министерстве", - отметила Шиш. Краевой министр также сообщила, что в Приморье около 295 заправок, запаса топлива достаточно: только у одной из компании есть почти 5,5 тысячи тонн бензина марок 92, 95 и 98.

приморье

хабаровский край

приморский край

приморье, хабаровский край, приморский край