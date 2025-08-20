Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/rossiya-861003478.html
Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья
Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья - 20.08.2025, ПРАЙМ
Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья
Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья, где наблюдается нехватка топлива из-за наплыва туристов, сообщила министр энергетики региона Елена | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T20:10+0300
2025-08-20T20:11+0300
бизнес
приморье
хабаровский край
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860556621_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_43e6b16f7887b2c9dcef4dab9265681a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – ПРАЙМ. Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья, где наблюдается нехватка топлива из-за наплыва туристов, сообщила министр энергетики региона Елена Шиш. "Да, действительно, на сегодняшний день мы видим ажиотаж на наших автозаправочных станциях. В районы, где идет основной туристический поток, направляются...14 дополнительных бензовозов... И уже сегодня четыре бензовоза из Хабаровского края также направили... в помощь... для дополнительной поставки топлива в наши муниципальные районы", - рассказала Шиш, ее видеокомментарий разместило в своем Тelegram-канале правительство региона. По ее словам, и турпоток по сравнению с прошлым годом вырос почти на 30%, и многие жители создают "искусственный ажиотаж", не только заправляя автомобиль, но и заливая на заправках бензин в канистры и другие привезенные с собой емкости. "И, действительно, у нас от этого заканчивается быстро топливо. Поэтому хотелось бы призвать жителей Приморского края проявить сознательность,... отнестись с пониманием к сложившейся ситуации... Данный вопрос стоит на особом контроле как в министерстве энергетики Российской Федерации, так и в нашем министерстве", - отметила Шиш. Краевой министр также сообщила, что в Приморье около 295 заправок, запаса топлива достаточно: только у одной из компании есть почти 5,5 тысячи тонн бензина марок 92, 95 и 98.
https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861001808.html
приморье
хабаровский край
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860556621_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_d336d3b77707b199762315421cbccd6c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, приморье, хабаровский край, приморский край
Бизнес, Приморье, Хабаровский край, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
20:10 20.08.2025 (обновлено: 20:11 20.08.2025)
 
Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья

Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья из-за наплыва туристов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобилей бензином на заправочной станции
Заправка автомобилей бензином на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Заправка автомобилей бензином на заправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – ПРАЙМ. Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья, где наблюдается нехватка топлива из-за наплыва туристов, сообщила министр энергетики региона Елена Шиш.
"Да, действительно, на сегодняшний день мы видим ажиотаж на наших автозаправочных станциях. В районы, где идет основной туристический поток, направляются...14 дополнительных бензовозов... И уже сегодня четыре бензовоза из Хабаровского края также направили... в помощь... для дополнительной поставки топлива в наши муниципальные районы", - рассказала Шиш, ее видеокомментарий разместило в своем Тelegram-канале правительство региона.
По ее словам, и турпоток по сравнению с прошлым годом вырос почти на 30%, и многие жители создают "искусственный ажиотаж", не только заправляя автомобиль, но и заливая на заправках бензин в канистры и другие привезенные с собой емкости.
"И, действительно, у нас от этого заканчивается быстро топливо. Поэтому хотелось бы призвать жителей Приморского края проявить сознательность,... отнестись с пониманием к сложившейся ситуации... Данный вопрос стоит на особом контроле как в министерстве энергетики Российской Федерации, так и в нашем министерстве", - отметила Шиш.
Краевой министр также сообщила, что в Приморье около 295 заправок, запаса топлива достаточно: только у одной из компании есть почти 5,5 тысячи тонн бензина марок 92, 95 и 98.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Минэнерго рассказало о запрете экспорта бензина
19:34
 
БизнесПриморьеХабаровский крайПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала