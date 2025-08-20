https://1prime.ru/20250820/rossiya-861003662.html

МИД Индии призвал Россию решить вопрос дисбаланса в торговле

нефть

россия

индия

москва

денис мантуров

мид

мировая экономика

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Индии и России необходимо решить вопрос дисбаланса в торговле, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера России Дениса Мантурова и Джайшанкара. "За последние четыре года наш двусторонний товарооборот увеличился более чем в пять раз - с 13 миллиардов долларов в 2021 году до 68 миллиардов долларов в 2024-25 годах, и он продолжает расти. Однако этот рост сопровождался серьезным дисбалансом в торговле; он увеличился с 6,6 миллиарда долларов до 58,9 миллиарда долларов, то есть примерно в девять раз. Поэтому нам необходимо срочно решить эту проблему", - сказал глава МИД Индии. Он отметил, что среди важных аспектов повестки дня, стоящей перед Индией и Россией, - устранение тарифных и нетарифных торговых барьеров, устранение узких мест в логистике, развитие взаимосвязанности посредством международного транспортного коридора "Север-Юг", Северного морского пути и коридора Ченнаи-Владивосток, бесперебойное внедрение платёжных механизмов, своевременное завершение и реализация программы экономического сотрудничества до 2030 года, скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом и регулярное взаимодействие между предприятиями двух стран. "Они не только помогут устранить дисбаланс и увеличить объем нашей торговли, но и ускорят своевременное достижение нашей пересмотренной цели по торговле в размере 100 миллиардов долларов к 2030 году", - добавил Джайшанкар.

индия

москва

нефть, россия, индия, москва, денис мантуров, мид, мировая экономика