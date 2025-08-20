https://1prime.ru/20250820/rossiya-861003662.html
МИД Индии призвал Россию решить вопрос дисбаланса в торговле
МИД Индии призвал Россию решить вопрос дисбаланса в торговле - 20.08.2025, ПРАЙМ
МИД Индии призвал Россию решить вопрос дисбаланса в торговле
Индии и России необходимо решить вопрос дисбаланса в торговле, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T20:14+0300
2025-08-20T20:14+0300
2025-08-20T20:14+0300
нефть
россия
индия
москва
денис мантуров
мид
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Индии и России необходимо решить вопрос дисбаланса в торговле, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера России Дениса Мантурова и Джайшанкара. "За последние четыре года наш двусторонний товарооборот увеличился более чем в пять раз - с 13 миллиардов долларов в 2021 году до 68 миллиардов долларов в 2024-25 годах, и он продолжает расти. Однако этот рост сопровождался серьезным дисбалансом в торговле; он увеличился с 6,6 миллиарда долларов до 58,9 миллиарда долларов, то есть примерно в девять раз. Поэтому нам необходимо срочно решить эту проблему", - сказал глава МИД Индии. Он отметил, что среди важных аспектов повестки дня, стоящей перед Индией и Россией, - устранение тарифных и нетарифных торговых барьеров, устранение узких мест в логистике, развитие взаимосвязанности посредством международного транспортного коридора "Север-Юг", Северного морского пути и коридора Ченнаи-Владивосток, бесперебойное внедрение платёжных механизмов, своевременное завершение и реализация программы экономического сотрудничества до 2030 года, скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом и регулярное взаимодействие между предприятиями двух стран. "Они не только помогут устранить дисбаланс и увеличить объем нашей торговли, но и ускорят своевременное достижение нашей пересмотренной цели по торговле в размере 100 миллиардов долларов к 2030 году", - добавил Джайшанкар.
https://1prime.ru/20250820/manturov-860993165.html
индия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, индия, москва, денис мантуров, мид, мировая экономика
Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, МОСКВА, Денис Мантуров, МИД, Мировая экономика
МИД Индии призвал Россию решить вопрос дисбаланса в торговле
Министр Джайшанкар: Индии и России необходимо решить вопрос дисбаланса в торговле
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – ПРАЙМ. Индии и России необходимо решить вопрос дисбаланса в торговле, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
В среду в Москве
проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством первого вице-премьера России Дениса Мантурова
и Джайшанкара.
"За последние четыре года наш двусторонний товарооборот увеличился более чем в пять раз - с 13 миллиардов долларов в 2021 году до 68 миллиардов долларов в 2024-25 годах, и он продолжает расти. Однако этот рост сопровождался серьезным дисбалансом в торговле; он увеличился с 6,6 миллиарда долларов до 58,9 миллиарда долларов, то есть примерно в девять раз. Поэтому нам необходимо срочно решить эту проблему", - сказал глава МИД Индии
.
Он отметил, что среди важных аспектов повестки дня, стоящей перед Индией и Россией, - устранение тарифных и нетарифных торговых барьеров, устранение узких мест в логистике, развитие взаимосвязанности посредством международного транспортного коридора "Север-Юг", Северного морского пути и коридора Ченнаи-Владивосток, бесперебойное внедрение платёжных механизмов, своевременное завершение и реализация программы экономического сотрудничества до 2030 года, скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом и регулярное взаимодействие между предприятиями двух стран.
"Они не только помогут устранить дисбаланс и увеличить объем нашей торговли, но и ускорят своевременное достижение нашей пересмотренной цели по торговле в размере 100 миллиардов долларов к 2030 году", - добавил Джайшанкар.
Мантуров оценил рост товарооборота между Россией и Индией