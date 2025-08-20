https://1prime.ru/20250820/sokraschenie-860953184.html

"Росконгресс": сокращение рабочих мест в США идет медленнее ожиданий

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Сокращение рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта в США идет намного медленнее ожиданий, при этом большинство компаний, которые уволили часть сотрудников при развертывании ИИ, уже пожалели о своем решении, говорится в исследовании "Росконгресса" "Агентный ИИ: маркетинговый ход или технологическая революция?", с которым ознакомилось РИА Новости. "Поступающие статистические данные расходятся с алармистскими прогнозами массового замещения рабочих мест из-за внедрения агентных систем. Согласно исследованию компании Socius, лишь 14% работников в США непосредственно столкнулись с сокращениями рабочих мест из-за автоматизации или ИИ, что значительно ниже распространенных в обществе ожиданий. 47% сотрудников допускали возможность потерять работу из за внедрения инструментов ИИ", - говорится в документе. "Более половины бизнес-лидеров признали, что сделали ошибку, увольняя сотрудников при развертывании ИИ", - добавляют авторы, ссылаясь на данные исследования компании Orgvue. В качестве показательного примера приводятся опыты компаний Klarna и IBM. "Финансовая компания Klarna, изначально заменившая персонал службы поддержки клиентов ИИ чат-ботами, впоследствии начала восстанавливать штат человеческих операторов после осознания того, что клиенты предпочитают общение с реальными людьми. Руководство компании признало снижение качества обслуживания и рост неудовлетворенности клиентов", - говорится в документе. "IBM заменила большую часть HR подразделения ИИ-системой AskHR, способной выполнять стандартные кадровые функции. Однако компания вскоре обнаружила, что ИИ-бот не способен выполнять задачи, требующие эмпатии и персонального подхода, что привело к возвращению многих работников для ликвидации этих пробелов. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна отметил, что несмотря на широкое внедрение ИИ, общая численность персонала компании за последние 2 года выросла", - отмечают авторы. Эксперты признают, что на рынке США и Великобритании действительно сокращаются вакансии для молодых дипломированных специалистов, однако степень влияния ИИ на этот процесс, по их мнению, остается дискуссионным вопросом.

