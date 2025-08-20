Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Intercept назвал стоимость размещения войск США в Вашингтоне - 20.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250820/ssha-861009982.html
Intercept назвал стоимость размещения войск США в Вашингтоне
Intercept назвал стоимость размещения войск США в Вашингтоне - 20.08.2025, ПРАЙМ
Intercept назвал стоимость размещения войск США в Вашингтоне
Размещение военных в Вашингтоне (округ Колумбия) для борьбы с преступностью может обойтись администрации президента США Дональда Трампа в один миллион долларов... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T22:25+0300
2025-08-20T22:25+0300
мировая экономика
общество
вашингтон
колумбия
сша
дональд трамп
пит хегсет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Размещение военных в Вашингтоне (округ Колумбия) для борьбы с преступностью может обойтись администрации президента США Дональда Трампа в один миллион долларов в день, сообщает портал Intercept со ссылкой на аналитический отчет. Как пишет издание, в общей сложности в ближайшее время в американской столице будет размещено примерно 2,1 тысячи военнослужащих. "Intercept попросил Ханну Хоумстед из негосударственной исследовательской группы National Priorities Project оценить возможные издержки этой операции. Согласно выводам ее анализа, стоимость размещения войск в Вашингтоне, о котором распорядился Трамп, может превысить сумму один миллион долларов в день в случае размещения примерно 2,1 тысячи служащих нацгвардии в округе Колумбия", - сообщает издание. Как отмечается, возможная стоимость этой инициативы может составить сотни миллионов долларов при бессрочном размещении. Согласно порталу, Хоумстед основывала свои расчеты на недавних случаях развертывания нацгвардии и открытых данных о стоимости и масштабах такого размещения, но отметила, что гостайна не позволяет учесть все переменные. В Пентагоне изданию заявили, что не знают, сколько будет стоить эта операция. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
вашингтон
колумбия
сша
мировая экономика, общество , вашингтон, колумбия, сша, дональд трамп, пит хегсет
Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, КОЛУМБИЯ, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет
22:25 20.08.2025
 
Intercept назвал стоимость размещения войск США в Вашингтоне

Intercept: размещение войск в Вашингтоне обойдется Трампу в миллион долларов в день

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Белый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Белый дом в США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Размещение военных в Вашингтоне (округ Колумбия) для борьбы с преступностью может обойтись администрации президента США Дональда Трампа в один миллион долларов в день, сообщает портал Intercept со ссылкой на аналитический отчет.
Как пишет издание, в общей сложности в ближайшее время в американской столице будет размещено примерно 2,1 тысячи военнослужащих.
"Intercept попросил Ханну Хоумстед из негосударственной исследовательской группы National Priorities Project оценить возможные издержки этой операции. Согласно выводам ее анализа, стоимость размещения войск в Вашингтоне, о котором распорядился Трамп, может превысить сумму один миллион долларов в день в случае размещения примерно 2,1 тысячи служащих нацгвардии в округе Колумбия", - сообщает издание.
Как отмечается, возможная стоимость этой инициативы может составить сотни миллионов долларов при бессрочном размещении. Согласно порталу, Хоумстед основывала свои расчеты на недавних случаях развертывания нацгвардии и открытых данных о стоимости и масштабах такого размещения, но отметила, что гостайна не позволяет учесть все переменные.
В Пентагоне изданию заявили, что не знают, сколько будет стоить эта операция.
Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
Трамп призвал расширить усилия по депортации нелегальных мигрантов из США
16 июня, 08:30
Мировая экономикаОбществоВАШИНГТОНКОЛУМБИЯСШАДональд ТрампПит Хегсет
 
 
