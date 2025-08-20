"Пермская судоверфь" спустит на воду пять инновационных причалов

https://1prime.ru/20250820/sudoverf-860971061.html
ПЕРМЬ, 20 авг - ПРАЙМ. "Пермская судоверфь" (входит в группу "Эмпериум") планирует в сентябре текущего года спустить на воду и передать Москве пять инновационных причалов для электросудов, говорится в сообщении Фонда развития промышленности (ФРП). "Пермская судоверфь" готовится в сентябре 2025 года спустить на воду и отправить в Москву серию из пяти остановочных комплексов – 4 комплекса Ecostation D10 (42 посадочных места) и один комплекс Ecostation D16 (82 посадочных места)", - сказано в сообщении. В ФРП отметили, что ранее предприятие уже изготовило и сдало в эксплуатацию 19 комплексов обоих видов. Они интегрированы в маршрутную транспортную сеть Москвы. Остановки Ecostation оборудованы всем необходимым для комфорта пассажиров, ожидающих свой рейс: предусмотрены буфет, санузел, Wi-Fi, встроенные в корпуса кресел USB-розетки и другое. Комплекс спроектирован с таким расчетом, что может выдерживать снеговую нагрузку в любом регионе России. "Пермская судоверфь" – единственное судостроительное предприятие на Урале. При поддержке ФРП верфь завершила модернизацию и локализовала на своей производственной площадке строительство инновационных причальных комплексов для электросудов.
