Ространснадзор приостановил работу пяти нефтепродуктовых терминалов - 20.08.2025
Ространснадзор приостановил работу пяти нефтепродуктовых терминалов
2025-08-20T12:37+0300
2025-08-20T12:37+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. "Ространснадзором проведены проверки организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России. Была проведена 21 выездная проверка, в результате приостановлена деятельность 5 терминалов, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий было поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
12:37 20.08.2025
 
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
"Ространснадзором проведены проверки организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России. Была проведена 21 выездная проверка, в результате приостановлена деятельность 5 терминалов, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий было поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
Энергетика Нефть Бизнес Черное море Владимир Путин Виталий Савельев Ространснадзор
 
 
Заголовок открываемого материала