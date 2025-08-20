https://1prime.ru/20250820/terminal-860974468.html
Ространснадзор приостановил работу пяти нефтепродуктовых терминалов
Ространснадзор приостановил работу пяти нефтепродуктовых терминалов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Ространснадзор приостановил работу пяти нефтепродуктовых терминалов
Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T12:37+0300
2025-08-20T12:37+0300
2025-08-20T12:37+0300
энергетика
нефть
бизнес
черное море
владимир путин
виталий савельев
ространснадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860973592_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7a3c0321abbf339a9e8373c6aa3f36d.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. "Ространснадзором проведены проверки организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России. Была проведена 21 выездная проверка, в результате приостановлена деятельность 5 терминалов, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий было поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20250820/neft-860971694.html
черное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860973592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_84bff2a8db16f0218c2b0ac4a6a58d9b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, бизнес, черное море, владимир путин, виталий савельев, ространснадзор
Энергетика, Нефть, Бизнес, Черное море, Владимир Путин, Виталий Савельев, Ространснадзор
Ространснадзор приостановил работу пяти нефтепродуктовых терминалов
Ространснадзор приостановил 5 нефтепродуктовых терминалов в Азово-Черноморском регионе
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ространснадзор проверил организации, перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, приостановлена деятельность 5 терминалов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
"Ространснадзором проведены проверки организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России. Была проведена 21 выездная проверка, в результате приостановлена деятельность 5 терминалов, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий было поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
В Словакию возобновили поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"