"Циан" увеличил чистую прибыль по МСФО за полгода

"Циан" увеличил чистую прибыль по МСФО за полгода - 20.08.2025, ПРАЙМ

"Циан" увеличил чистую прибыль по МСФО за полгода

"Циан", которому принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, за шесть месяцев 2025 года увеличила чистую прибыль по... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T10:37+0300

2025-08-20T10:37+0300

2025-08-20T10:37+0300

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. "Циан", которому принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, за шесть месяцев 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 1 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. Выручка "Циана" за шесть месяцев выросла на 8% год к году - до 6,9 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA компании по итогам полугодия снизилась на 10% - до 1,6 миллиарда рублей, а рентабельность по ней уменьшилась на 4,8 процентных пункта - до 23,4%, указывается в сообщении. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляцию в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области. В апреле акционеры кипрской Cian PLC (дочерней компании МКПАО "Циан", бывшей холдинговой компании группы) приняли решение о ее редомициляции в Россию. При этом после завершения редомициляции Cian PLC менеджмент компании намерен вынести на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, что может произойти до конца текущего года. Его размер, по предварительным оценкам, может превысить 100 рублей на акцию.

