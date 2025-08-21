https://1prime.ru/20250821/bpla-861059214.html
В нацпроект "Беспилотные авиационные системы" могут включить все БПЛА
В нацпроект "Беспилотные авиационные системы" могут включить все БПЛА - 21.08.2025, ПРАЙМ
В нацпроект "Беспилотные авиационные системы" могут включить все БПЛА
Минпромторг РФ с 2026 года планирует включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" все беспилотные транспортные средства, сообщил замглавы... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T18:24+0300
2025-08-21T18:24+0300
2025-08-21T18:24+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ с 2026 года планирует включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" все беспилотные транспортные средства, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "Мы уже с коллегами договорились, что со следующего года будем вносить изменения в национальный проект с тем, чтобы сделать его мультисредным, а значит мультимодальным с точки зрения оказания услуг", - сообщил Шпак на пресс-конференции, посвященной форуму беспилотных аппаратов "Крылья Сахалина". Он рассказал, как такие системы будут работать. "Из порта в порт что-то приехало на беспилотном судне, а из одного порта уже до точки оно там полетело или где-то поехало, а потом долетело", - привел пример Шпак. Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем запущен с 2024 года на период до 2030 года, он предусматривает в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию инфраструктуры. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", участниками которого станут в том числе представители стран БРИКС, пройдет 6-8 сентября в Сахалинской области. Форум станет выездной площадкой Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ с 2026 года планирует включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" все беспилотные транспортные средства, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
"Мы уже с коллегами договорились, что со следующего года будем вносить изменения в национальный проект с тем, чтобы сделать его мультисредным, а значит мультимодальным с точки зрения оказания услуг", - сообщил Шпак на пресс-конференции, посвященной форуму беспилотных аппаратов "Крылья Сахалина".
Он рассказал, как такие системы будут работать. "Из порта в порт что-то приехало на беспилотном судне, а из одного порта уже до точки оно там полетело или где-то поехало, а потом долетело", - привел пример Шпак.
Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем запущен с 2024 года на период до 2030 года, он предусматривает в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию инфраструктуры.
Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", участниками которого станут в том числе представители стран БРИКС, пройдет 6-8 сентября в Сахалинской области. Форум станет выездной площадкой Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
