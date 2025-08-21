Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
18:24 21.08.2025
 
В нацпроект "Беспилотные авиационные системы" могут включить все БПЛА

Минпромторг планирует включить в нацпроект "Беспилотные авиационные системы" все БПЛА

© РИА Новости . Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Родионов
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ с 2026 года планирует включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" все беспилотные транспортные средства, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
"Мы уже с коллегами договорились, что со следующего года будем вносить изменения в национальный проект с тем, чтобы сделать его мультисредным, а значит мультимодальным с точки зрения оказания услуг", - сообщил Шпак на пресс-конференции, посвященной форуму беспилотных аппаратов "Крылья Сахалина".
Он рассказал, как такие системы будут работать. "Из порта в порт что-то приехало на беспилотном судне, а из одного порта уже до точки оно там полетело или где-то поехало, а потом долетело", - привел пример Шпак.
Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем запущен с 2024 года на период до 2030 года, он предусматривает в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию инфраструктуры.
Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", участниками которого станут в том числе представители стран БРИКС, пройдет 6-8 сентября в Сахалинской области. Форум станет выездной площадкой Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Ударный беспилотник КУБ-10Э
В Минпромторге оценили потенциал РФ по экспорту БПЛА в миллиарды долларов
14 августа, 18:15
