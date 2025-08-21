Приставы не смогли взыскать долг с актера Дюжева

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
астрахань
АСТРАХАНЬ
04:11 21.08.2025 (обновлено: 04:14 21.08.2025)
 
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Как сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов, астраханским приставам не удалось взыскать задолженности по коммунальным услугам с известного актера Дмитрия Дюжева.
По информации из материалов дела, актер накопил долг за газ, тепло и электроэнергию в размере 21 143,64 рубля. Исполнительное производство началось после поступления соответствующих документов от мирового судьи из Астрахани.
Однако, согласно материалам, производство было прекращено на основании статьи 46 закона "Об исполнительном производстве". Причиной стали проблемы с определением местонахождения актера, его имущества, а также недостаток информации о его денежных средствах и других активах.
Кроме того, вчера московский мировой судья наложил на Дюжева штраф в размере десяти тысяч рублей за несвоевременную оплату другого штрафа.
Дмитрий Петрович Дюжев — российский актер театра и кино, также известный как певец и режиссер. Он получил широкую известность благодаря роли Космоса в фильме Алексея Сидорова "Бригада" (2002).
 
