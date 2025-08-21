https://1prime.ru/20250821/evrosoyuz-861048821.html
Евросоюз намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. ЕС собирается закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле".
"США и ЕС обязуются сотрудничать в обеспечении безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергоносителей, в том числе путем устранения нетарифных барьеров, которые могут ограничить двустороннюю торговлю энергоносителями. В рамках этих усилий ЕС намерен закупать у США сжиженный природный газ, нефть и продукты ядерной энергетики, объем которых, как ожидается, составит 750 миллиардов долларов к 2028 году", - сказано в документе.
Также отмечается, что часть природных ресурсов, самолеты и непатентованные фармпрепараты из Евросоюза не будут облагаться 15-процентными пошлинами США с 1 сентября.
ЕС также намерен значительно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
