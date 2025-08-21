ФАС проверит обращение о повышении цен на топливо в Приморье

https://1prime.ru/20250821/fas-861037272.html

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – ПРАЙМ. ФАС РФ анализирует цены на заправках России, в том числе в Приморье, где за последнее время поступило одно обращение о повышении стоимости топлива, сообщил РИА Новости представитель краевого УФАС. В последние дни на заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объяснили ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что в регион идут дополнительные бензовозы из Хабаровского края. Кроме того, ряд заправок в Приморье повысил цены: если еще пару недель назад АИ-92 стоил в районе 61-63 рублей за литр, а АИ-95 – около 65 рублей, то теперь на отдельных заправках цена достигает 76 и 79 рублей соответственно. "ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых, в том числе в Приморском крае. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования. За последнее время (в Приморье – ред.) пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо", - сказал собеседник агентства. По его словам, обращение пришло на этой неделе, срок рассмотрения – 30 дней.

