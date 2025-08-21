Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС проверит обращение о повышении цен на топливо в Приморье - 21.08.2025
ФАС проверит обращение о повышении цен на топливо в Приморье
2025-08-21T11:52+0300
2025-08-21T11:52+0300
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – ПРАЙМ. ФАС РФ анализирует цены на заправках России, в том числе в Приморье, где за последнее время поступило одно обращение о повышении стоимости топлива, сообщил РИА Новости представитель краевого УФАС. В последние дни на заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объяснили ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что в регион идут дополнительные бензовозы из Хабаровского края. Кроме того, ряд заправок в Приморье повысил цены: если еще пару недель назад АИ-92 стоил в районе 61-63 рублей за литр, а АИ-95 – около 65 рублей, то теперь на отдельных заправках цена достигает 76 и 79 рублей соответственно. "ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых, в том числе в Приморском крае. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования. За последнее время (в Приморье – ред.) пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо", - сказал собеседник агентства. По его словам, обращение пришло на этой неделе, срок рассмотрения – 30 дней.
Энергетика, РОССИЯ, Приморье, Хабаровский край, УФАС
11:52 21.08.2025
 
ФАС проверит обращение о повышении цен на топливо в Приморье

ФАС анализирует цены на заправках России, в том числе в Приморье

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС в Хабаровске
© РИА Новости . Евгений Переверзев
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – ПРАЙМ. ФАС РФ анализирует цены на заправках России, в том числе в Приморье, где за последнее время поступило одно обращение о повышении стоимости топлива, сообщил РИА Новости представитель краевого УФАС.
В последние дни на заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объяснили ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что в регион идут дополнительные бензовозы из Хабаровского края. Кроме того, ряд заправок в Приморье повысил цены: если еще пару недель назад АИ-92 стоил в районе 61-63 рублей за литр, а АИ-95 – около 65 рублей, то теперь на отдельных заправках цена достигает 76 и 79 рублей соответственно.
"ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых, в том числе в Приморском крае. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования. За последнее время (в Приморье – ред.) пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обращение пришло на этой неделе, срок рассмотрения – 30 дней.
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Новак поручил провести работу с регионами, где выросли цены на АЗС
19 августа, 13:22
 
Энергетика
 
 
