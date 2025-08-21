Контейнерный рынок России сократился в январе-июле

https://1prime.ru/20250821/fesco-861032080.html

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок в январе-июле 2025 года сократился на 5,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,657 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco. "По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России за семь месяцев текущего года составил 3,657 миллиона TEU, что на 5,4% меньше относительно прошлогодних значений. Импорт сократился на 8%, до 1,516 миллиона TEU, железнодорожный транзит - на 4%, до 336 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 15%, до 690 тысяч TEU. Вместе с тем совокупный контейнерный экспорт вырос на 6%, до 1,115 миллиона TEU", - сообщили в компании. В Fesco добавили, что экспортные отгрузки через порты Дальнего Востока увеличились на 9%, через Новороссийск - на 2%, тогда как в портах Северо-Запада зафиксировано снижение на 11%. Импортные контейнерные потоки через порты Балтики и Новороссийска показали положительную динамику - плюс 7% по каждому направлению по итогам января-июля текущего года. Объемы импорта через дальневосточные порты снизились на 21%. "В июле 2025 года контейнерный рынок России сократился на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 496 тысяч TEU. При этом в сравнении с июнем текущего года зафиксирован умеренный рост - на 1,3%", - заключили в компании.

