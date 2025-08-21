Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контейнерный рынок России сократился в январе-июле - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/fesco-861032080.html
Контейнерный рынок России сократился в январе-июле
Контейнерный рынок России сократился в январе-июле - 21.08.2025, ПРАЙМ
Контейнерный рынок России сократился в январе-июле
Российский контейнерный рынок в январе-июле 2025 года сократился на 5,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,657 миллиона TEU,... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T10:32+0300
2025-08-21T10:32+0300
экономика
бизнес
россия
новороссийск
дальний восток
северо-запад
fesco
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861031911_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_2e4a770009629cba61d83254fda6c117.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок в январе-июле 2025 года сократился на 5,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,657 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco. "По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России за семь месяцев текущего года составил 3,657 миллиона TEU, что на 5,4% меньше относительно прошлогодних значений. Импорт сократился на 8%, до 1,516 миллиона TEU, железнодорожный транзит - на 4%, до 336 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 15%, до 690 тысяч TEU. Вместе с тем совокупный контейнерный экспорт вырос на 6%, до 1,115 миллиона TEU", - сообщили в компании. В Fesco добавили, что экспортные отгрузки через порты Дальнего Востока увеличились на 9%, через Новороссийск - на 2%, тогда как в портах Северо-Запада зафиксировано снижение на 11%. Импортные контейнерные потоки через порты Балтики и Новороссийска показали положительную динамику - плюс 7% по каждому направлению по итогам января-июля текущего года. Объемы импорта через дальневосточные порты снизились на 21%. "В июле 2025 года контейнерный рынок России сократился на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 496 тысяч TEU. При этом в сравнении с июнем текущего года зафиксирован умеренный рост - на 1,3%", - заключили в компании.
https://1prime.ru/20250611/rzhd-858405167.html
новороссийск
дальний восток
северо-запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861031911_202:0:2869:2000_1920x0_80_0_0_8c0f8d903846e57e460d9cdc1ba1366f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новороссийск, дальний восток, северо-запад, fesco
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, Дальний Восток, Северо-Запад, FESCO
10:32 21.08.2025
 
Контейнерный рынок России сократился в январе-июле

Fesco: российский контейнерный рынок в январе-июле сократился на 5,4%

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры в торговом порту
Грузовые контейнеры в торговом порту - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок в январе-июле 2025 года сократился на 5,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,657 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco.
"По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России за семь месяцев текущего года составил 3,657 миллиона TEU, что на 5,4% меньше относительно прошлогодних значений. Импорт сократился на 8%, до 1,516 миллиона TEU, железнодорожный транзит - на 4%, до 336 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 15%, до 690 тысяч TEU. Вместе с тем совокупный контейнерный экспорт вырос на 6%, до 1,115 миллиона TEU", - сообщили в компании.
В Fesco добавили, что экспортные отгрузки через порты Дальнего Востока увеличились на 9%, через Новороссийск - на 2%, тогда как в портах Северо-Запада зафиксировано снижение на 11%. Импортные контейнерные потоки через порты Балтики и Новороссийска показали положительную динамику - плюс 7% по каждому направлению по итогам января-июля текущего года. Объемы импорта через дальневосточные порты снизились на 21%.
"В июле 2025 года контейнерный рынок России сократился на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 496 тысяч TEU. При этом в сравнении с июнем текущего года зафиксирован умеренный рост - на 1,3%", - заключили в компании.
%Порт - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
РЖД рассказали о росте перевозок грузов в контейнерах на пространстве СНГ
11 июня, 12:58
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯНОВОРОССИЙСКДальний ВостокСеверо-ЗападFESCO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала