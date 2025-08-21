https://1prime.ru/20250821/fpk-861037710.html

В "дочке" РЖД рассказали о динамике цен на билеты в плацкарт

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Цена на билет в плацкарт российских поездов дальнего следования индексируются в пределах установленной ФАС планки, но из-за графика гибкого регулирования она выше летом и в декабре, а ниже в феврале и ноябре, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Компания осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России. Тарифы в плацкартных, общих вагонах и вагонах с местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования регулируются государством. "Уровень их индексации устанавливается ФАС России на основании прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, публикуемых Минэкономразвития России. Так, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, с 1 декабря 2024 года тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом были проиндексированы на 11,6%", - сообщили в ФПК. Так, в данном сегменте перевозок применяется так называемый график гибкого регулирования тарифов, который дифференцируется по календарным периодам года. "Ознакомиться с ним и узнать, как в течение года меняется цена поездки, можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции". Например, в высокий сезон путешествий, летом или в декабре, стоимость всегда будет выше, а в менее активный период – в феврале или ноябре – цена билетов будет снижаться", - пояснили в ФПК. Там напомнили, что в вагонах купе, СВ и люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы определяются перевозчиками самостоятельно, однако уровень индексации их соответствует уровню индексации в регулируемом государством сегменте. "В данном сегменте действует динамическая система ценообразования. Она подразумевает, что цена билета зависит от ряда факторов: от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, количества свободных мест, периода совершения покупки билета и т. д.", - сказали в ФПК. Наиболее выгодным вариантом путешествий станет заблаговременная покупка билетов. Кроме того, чтобы поездки были максимально выгодными, пассажиры могут пользоваться специальными тарифными планами, которые позволяют отправиться в поездку со скидкой. Подробная информация о них также доступна на сайте РЖД.

