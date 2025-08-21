Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос: больше половины немцев против размещения сил бундесвера на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250821/frg-861065291.html
Опрос: больше половины немцев против размещения сил бундесвера на Украине
Опрос: больше половины немцев против размещения сил бундесвера на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
Опрос: больше половины немцев против размещения сил бундесвера на Украине
Более половины жителей Германии негативно оценивают возможное размещение сил бундесвера на территории Украины в рамках миротворческой миссии, следует из опроса... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T20:24+0300
2025-08-21T20:24+0300
спецоперация на украине
общество
мировая экономика
украина
германия
литва
йоханн вадефуль
кир стармер
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Более половины жителей Германии негативно оценивают возможное размещение сил бундесвера на территории Украины в рамках миротворческой миссии, следует из опроса исследовательского института Civey для портала web.de. Ранее глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп заявил, что считает вероятной отправку немецких военнослужащих на Украину. Согласно результатам опроса, 51% немцев считают неправильным возможное развертывание военных Германии на территории Украины, 36% поддержали бы подобный шаг. Еще 13% респондентов не смогли дать однозначный ответ. Примечательно, что против развертывания выступают 64% жителей восточной Германии и 48% западной части страны. Больше всего тех, кто против подобного шага, среди сторонников "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) (92%) и АдГ (84%). За развертывание активнее всего выступают сторонники "Зеленых" (77%) и СвДП (62%). Опрос проводился 19-21 августа среди приблизительно 5 тысяч граждан Германии старше 18 лет. Погрешность составляет 2,6%. В понедельник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью Table.Media, что размещение немецких военнослужащих на Украине создало бы чрезмерную нагрузку для Германии, которая и так разместила бригаду бундесвера на территории Литвы. В заголовке к интервью Table.Media дало понять, что Вадефуль исключает размещение немецких военных. Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию своего контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861064633.html
украина
германия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, германия, литва, йоханн вадефуль, кир стармер, сергей лавров, мид рф, адг, ес
Спецоперация на Украине, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЛИТВА, Йоханн Вадефуль, Кир Стармер, Сергей Лавров, МИД РФ, АдГ, ЕС
20:24 21.08.2025
 
Опрос: больше половины немцев против размещения сил бундесвера на Украине

Civey: больше половины немцев выступают против размещения сил бундесвера на Украине

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Более половины жителей Германии негативно оценивают возможное размещение сил бундесвера на территории Украины в рамках миротворческой миссии, следует из опроса исследовательского института Civey для портала web.de.
Ранее глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп заявил, что считает вероятной отправку немецких военнослужащих на Украину.
Согласно результатам опроса, 51% немцев считают неправильным возможное развертывание военных Германии на территории Украины, 36% поддержали бы подобный шаг. Еще 13% респондентов не смогли дать однозначный ответ.
Примечательно, что против развертывания выступают 64% жителей восточной Германии и 48% западной части страны. Больше всего тех, кто против подобного шага, среди сторонников "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) (92%) и АдГ (84%). За развертывание активнее всего выступают сторонники "Зеленых" (77%) и СвДП (62%).
Опрос проводился 19-21 августа среди приблизительно 5 тысяч граждан Германии старше 18 лет. Погрешность составляет 2,6%.
В понедельник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью Table.Media, что размещение немецких военнослужащих на Украине создало бы чрезмерную нагрузку для Германии, которая и так разместила бригаду бундесвера на территории Литвы. В заголовке к интервью Table.Media дало понять, что Вадефуль исключает размещение немецких военных.
Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию своего контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Посыл ясен". Заявление Вэнса по Украине встревожило Запад
20:11
 
Спецоперация на УкраинеОбществоМировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯЛИТВАЙоханн ВадефульКир СтармерСергей ЛавровМИД РФАдГЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала