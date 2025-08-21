Опрос: больше половины немцев против размещения сил бундесвера на Украине
Civey: больше половины немцев выступают против размещения сил бундесвера на Украине
© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Более половины жителей Германии негативно оценивают возможное размещение сил бундесвера на территории Украины в рамках миротворческой миссии, следует из опроса исследовательского института Civey для портала web.de.
Ранее глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп заявил, что считает вероятной отправку немецких военнослужащих на Украину.
Согласно результатам опроса, 51% немцев считают неправильным возможное развертывание военных Германии на территории Украины, 36% поддержали бы подобный шаг. Еще 13% респондентов не смогли дать однозначный ответ.
Примечательно, что против развертывания выступают 64% жителей восточной Германии и 48% западной части страны. Больше всего тех, кто против подобного шага, среди сторонников "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) (92%) и АдГ (84%). За развертывание активнее всего выступают сторонники "Зеленых" (77%) и СвДП (62%).
Опрос проводился 19-21 августа среди приблизительно 5 тысяч граждан Германии старше 18 лет. Погрешность составляет 2,6%.
В понедельник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью Table.Media, что размещение немецких военнослужащих на Украине создало бы чрезмерную нагрузку для Германии, которая и так разместила бригаду бундесвера на территории Литвы. В заголовке к интервью Table.Media дало понять, что Вадефуль исключает размещение немецких военных.
Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию своего контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.