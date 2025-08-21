https://1prime.ru/20250821/lavrov-861041850.html
РФ и Индии интересны проекты по добыче энергоносителей, заявил Лавров
РФ и Индии интересны проекты по добыче энергоносителей, заявил Лавров - 21.08.2025, ПРАЙМ
РФ и Индии интересны проекты по добыче энергоносителей, заявил Лавров
Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и арктическом шельфе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T13:19+0300
2025-08-21T13:19+0300
2025-08-21T13:19+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и арктическом шельфе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "У нас хорошие результаты в сотрудничестве в сфере углеводородов, поставки российской нефти на индийский рынок, и у нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы реализовывать совместные проекты по добыче энергоносителей, в том числе в Российской Федерации - на Дальнем востоке и на арктическом шельфе", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и Индия заинтересованы в совместных проектах по добыче энергоносителей на Дальнем Востоке и арктическом шельфе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас хорошие результаты в сотрудничестве в сфере углеводородов, поставки российской нефти на индийский рынок, и у нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы реализовывать совместные проекты по добыче энергоносителей, в том числе в Российской Федерации - на Дальнем востоке и на арктическом шельфе", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
