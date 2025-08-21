Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/liksutov-861035957.html
Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве
Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве - 21.08.2025, ПРАЙМ
Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве
Почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей за 15 лет, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T11:32+0300
2025-08-21T11:32+0300
россия
москва
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861035483_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_8b4b3bbc71d2f9d52d1f5839ca45c011.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей за 15 лет, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Акцент в Москве уже делаем не только на инфраструктуре, но и на развитии самых современных технологий с использованием искусственного интеллекта, системы распознавания лица. Цель одна, еще раз повторю, сделать наш город безопаснее, удобнее и комфортнее. Если сравнивать 2010 и 2025 года у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей", - сказал Ликсутов во время международного транспортного саммита. Он отметил, что такие показатели стали возможны благодаря аналитическим системам и системам видеонаблюдения города.
https://1prime.ru/20250821/avtovaz-861035635.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861035483_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_3ee1950bb8048e7833da0c310df484f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, авто
РОССИЯ, МОСКВА, Авто
11:32 21.08.2025
 
Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве

Ликсутов: почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей за 15 лет, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Акцент в Москве уже делаем не только на инфраструктуре, но и на развитии самых современных технологий с использованием искусственного интеллекта, системы распознавания лица. Цель одна, еще раз повторю, сделать наш город безопаснее, удобнее и комфортнее. Если сравнивать 2010 и 2025 года у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей", - сказал Ликсутов во время международного транспортного саммита.
Он отметил, что такие показатели стали возможны благодаря аналитическим системам и системам видеонаблюдения города.
Сборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ в городе Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в модернизацию и развитие оборудования
11:32
 
РОССИЯМОСКВААвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала