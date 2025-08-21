https://1prime.ru/20250821/liksutov-861035957.html
Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве
Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве - 21.08.2025, ПРАЙМ
Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве
Почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей за 15 лет, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T11:32+0300
2025-08-21T11:32+0300
2025-08-21T11:32+0300
россия
москва
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861035483_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_8b4b3bbc71d2f9d52d1f5839ca45c011.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей за 15 лет, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Акцент в Москве уже делаем не только на инфраструктуре, но и на развитии самых современных технологий с использованием искусственного интеллекта, системы распознавания лица. Цель одна, еще раз повторю, сделать наш город безопаснее, удобнее и комфортнее. Если сравнивать 2010 и 2025 года у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей", - сказал Ликсутов во время международного транспортного саммита. Он отметил, что такие показатели стали возможны благодаря аналитическим системам и системам видеонаблюдения города.
https://1prime.ru/20250821/avtovaz-861035635.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861035483_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_3ee1950bb8048e7833da0c310df484f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, авто
Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве
Ликсутов: почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей за 15 лет, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Акцент в Москве уже делаем не только на инфраструктуре, но и на развитии самых современных технологий с использованием искусственного интеллекта, системы распознавания лица. Цель одна, еще раз повторю, сделать наш город безопаснее, удобнее и комфортнее. Если сравнивать 2010 и 2025 года у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей", - сказал Ликсутов во время международного транспортного саммита.
Он отметил, что такие показатели стали возможны благодаря аналитическим системам и системам видеонаблюдения города.
"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в модернизацию и развитие оборудования