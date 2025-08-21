https://1prime.ru/20250821/liksutov-861035957.html

Ликсутов заявил о сокращении числа угонов автомобилей в Москве

Почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей за 15 лет, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T11:32+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей за 15 лет, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Акцент в Москве уже делаем не только на инфраструктуре, но и на развитии самых современных технологий с использованием искусственного интеллекта, системы распознавания лица. Цель одна, еще раз повторю, сделать наш город безопаснее, удобнее и комфортнее. Если сравнивать 2010 и 2025 года у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей", - сказал Ликсутов во время международного транспортного саммита. Он отметил, что такие показатели стали возможны благодаря аналитическим системам и системам видеонаблюдения города.

