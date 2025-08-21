https://1prime.ru/20250821/moshennichestvo-861053798.html
Коста-Рика выдала России обвиняемого в мошенничестве
Коста-Рика выдала России обвиняемого в мошенничестве
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Коста-Рика экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве с оплатой электроэнергии на Северном Кавказе с ущербом в 830 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Компетентные органы Республики Коста-Рика по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадируют Камала Кимпаева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении. По версии следствия, и.о. гендиректора ООО "Электрон" Кимпаев вступил в преступный сговор с Замиром Абдурагимовым, являвшимся фактическим руководителем фирмы. Соучастники от имени организации взимали плату с потребителей за пользование электроэнергией, принадлежащей ПАО "Россети Северный Кавказ". При этом деньги на счет ресурсоснабжающей организации не поступали. В результате ущерб составил почти 830 миллионов рублей. Для легализации этих средств с октября 2020 по июль 2021 года на расчетный счет ООО "Электробыт-М" по договору поставки бытовой и цифровой техники, которая использовалась в личных целях, было переведено более 26 миллионов рублей. Кимпаев скрылся от следствия, был заочно арестован, а вскоре объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он был задержан в Коста-Рике. В июле 2025 года компетентные органы республики сообщили о готовности выдать обвиняемого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола он будет доставлен транзитом через Колумбию и Турцию в Москву. Уголовное дело в отношении Замира Абдурагимова рассматривается в настоящее время суде.
