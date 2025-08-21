https://1prime.ru/20250821/neft-861023480.html
Нефть дорожает на признаках высокого спроса в США
Нефть дорожает на признаках высокого спроса в США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на признаках высокого спроса в США
Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно поднимаются, поддерживаемые признаками высокого спроса в США, свидетельствует динамика торгов и комментарий... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T08:45+0300
2025-08-21T08:45+0300
2025-08-21T08:45+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно поднимаются, поддерживаемые признаками высокого спроса в США, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,46%, до 67,15 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 63,05 доллара. Поддержку росту котировок нефти оказывают вышедшие в четверг данные об объему ее запасов в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 15 августа снизились, причём сильнее ожиданий – на 6 миллионов баррелей, до 420,7 миллиона. А запасы бензина в то же время снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,2%) - до 223,6 миллиона. "Цены на нефть растут, так как признаки высокого спроса в США повлияли на улучшение настроений на рынке ", - цитирует агентство Рейтер заявление старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes).
сша
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
