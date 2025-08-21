Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на признаках высокого спроса в США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250821/neft-861023480.html
Нефть дорожает на признаках высокого спроса в США
Нефть дорожает на признаках высокого спроса в США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на признаках высокого спроса в США
Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно поднимаются, поддерживаемые признаками высокого спроса в США, свидетельствует динамика торгов и комментарий... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T08:45+0300
2025-08-21T08:45+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно поднимаются, поддерживаемые признаками высокого спроса в США, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,46%, до 67,15 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 63,05 доллара. Поддержку росту котировок нефти оказывают вышедшие в четверг данные об объему ее запасов в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 15 августа снизились, причём сильнее ожиданий – на 6 миллионов баррелей, до 420,7 миллиона. А запасы бензина в то же время снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,2%) - до 223,6 миллиона. "Цены на нефть растут, так как признаки высокого спроса в США повлияли на улучшение настроений на рынке ", - цитирует агентство Рейтер заявление старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes).
https://1prime.ru/20250820/neft-860984533.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:45 21.08.2025
 
Нефть дорожает на признаках высокого спроса в США

Цена нефти марки Brent выросла до 67,15 доллара за баррель

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно поднимаются, поддерживаемые признаками высокого спроса в США, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.40 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,46%, до 67,15 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 63,05 доллара.
Поддержку росту котировок нефти оказывают вышедшие в четверг данные об объему ее запасов в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 15 августа снизились, причём сильнее ожиданий – на 6 миллионов баррелей, до 420,7 миллиона. А запасы бензина в то же время снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,2%) - до 223,6 миллиона.
"Цены на нефть растут, так как признаки высокого спроса в США повлияли на улучшение настроений на рынке ", - цитирует агентство Рейтер заявление старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes).
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Нефть дорожает перед выходом статистики о запасах от минэнерго США
Вчера, 14:56
 
ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала