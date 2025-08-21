https://1prime.ru/20250821/neft-861032660.html

Норвежская Aker BP обнаружила крупные залежи нефти в Северном море

2025-08-21T10:45+0300

энергетика

нефть

газ

северное море

норвегия

equinor

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая Aker BP обнаружила крупные залежи нефти в районе Yggdrasil в Северном море, компания намерена продолжить разведку для увеличения оценочных запасов проекта, сообщила Aker BP. "Aker BP успешно завершила разведочную кампанию Omega Alfa в норвежской части Северного моря, в результате которой был обнаружен значительный запас нефти, добавивший существенный объем новых ресурсов в район Yggdrasil", - говорится в сообщении. Извлекаемые запасы этой разведочной кампании оцениваются в 96-134 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, уточнили в Aker BP. Yggdrasil является крупнейшим по разработке месторождения проектом на норвежском континентальном шельфе на данный момент, отмечается в релизе. Доказанные запасы составляют примерно 700 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, а за счет дальнейшей разведки планируется увеличить это значение до более чем 1 миллиарда баррелей. Начало добычи нефти в Yggdrasil ожидается в 2027 году. Уточняется, что кампания Omega Alfa проводилась по трем лицензиям на разработку, где оператором является Aker BP, а партнерами по ним выступают Equinor, Orlen Upstream Norway (по всем трем лицензиям) и Petoro (только в третьей). Aker BP - норвежская компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на континентальном шельфе Норвегии.

северное море

норвегия

