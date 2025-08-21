Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия озадачена заявлениями относительно своих закупок нефти в России - 21.08.2025
Индия озадачена заявлениями относительно своих закупок нефти в России
2025-08-21T13:44+0300
2025-08-21T14:37+0300
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Индия озадачена заявлениями относительно своих закупок нефти в России, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Мы являемся страной, о которой американцы последние несколько лет заявляли, что мы должны сделать всё возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. Кстати, мы также покупаем нефть у Америки, и этот объём растёт. Так что, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргумента, который вы привели", - сказал Джайшанкар, отвечая на просьбу прокомментировать слова советника Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питера Наварро, который заявил, что Индия должна вести себе иначе и закупка нефти в России якобы финансирует конфликт на Украине. "Мы не являемся крупнейшими покупателями российской нефти. Это Китай. Мы не являемся крупнейшими покупателями российского СПГ, я не уверен, но, по-моему, это Европейский союз. Мы не страна, у которой после 2022 года будет самый большой рост торговли с Россией", - сказал глава МИД Индии.
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Индия озадачена заявлениями относительно своих закупок нефти в России, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Мы являемся страной, о которой американцы последние несколько лет заявляли, что мы должны сделать всё возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. Кстати, мы также покупаем нефть у Америки, и этот объём растёт. Так что, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргумента, который вы привели", - сказал Джайшанкар, отвечая на просьбу прокомментировать слова советника Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питера Наварро, который заявил, что Индия должна вести себе иначе и закупка нефти в России якобы финансирует конфликт на Украине.
"Мы не являемся крупнейшими покупателями российской нефти. Это Китай. Мы не являемся крупнейшими покупателями российского СПГ, я не уверен, но, по-моему, это Европейский союз. Мы не страна, у которой после 2022 года будет самый большой рост торговли с Россией", - сказал глава МИД Индии.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
РФ и Индии интересны проекты по добыче энергоносителей, заявил Лавров
