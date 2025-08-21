https://1prime.ru/20250821/neft-861043240.html

Аналитики оценили добычу нефти в России

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем добычи нефти в России по итогам года может удержаться на уровне 2024 года - 515 миллионов тонн, экспорт составит 240 миллионов тонн, так же, как и год назад, соответствующий прогноз дают аналитики компании Kasatkin Consulting в обзоре рынков добычи и нефтесервиса (есть в распоряжении РИА Новости). "Объем добычи по итогам 2025 года удастся удержать на уровне 2024 года, до 2027 года ожидаем сохранения текущего уровня в 515 миллионов тонн. Объем экспорта также сохранится на уровне 2024 года", - следует из аналитического отчета к обзору. Согласно расчетам Kasatkin Consulting, добыча нефти останется на уровне прошлого года - 10,3 миллиона баррелей в сутки (то есть примерно 515 миллионов тонн в год), а в 2026 году может вырасти на 0,97%. Ожидается, что этот уровень будет удерживаться вплоть до 2027 года. По прогнозу аналитиков, экспорт нефти из России до 2027 года будет оставаться на уровне в 4,8 миллиона баррелей в сутки (то есть примерно 240 миллионов тонн в год). Негативные рыночные условия не приведут и к снижению добычи, считают аналитики Kasatkin Consulting - несмотря на ухудшение финансового результата, нефтяные компании сохранят объем инвестиций в добычу. По итогам года выручка нефтяников в долларах снизится на 10%, в рублях - на 13%. При этом инвестиции в разведку и добычу в 2025 году, номинированные в долларах, вырастут на 7%, в рублях на - 3,5% (в пределах инфляции), отмечается также в аналитическом отчете. Средняя себестоимость добычи вырастет с 8 долларов за баррель в 2024 году почти до 11 долларов за баррель за период с 2025 по 2027 год. Добыча нефти в России по итогам прошлого года снизилась на 2,6% - до 516 миллионов тонн, а экспорт вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, сообщал в январе вице-премьер РФ Александр Новак.

