Аналитики оценили добычу нефти в России
энергетика
нефть
нефть
Энергетика, Нефть
13:59 21.08.2025
 
Аналитики оценили добычу нефти в России

Kasatkin Consulting: добыча нефти в России может сохраниться на уровне 2024 года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объем добычи нефти в России по итогам года может удержаться на уровне 2024 года - 515 миллионов тонн, экспорт составит 240 миллионов тонн, так же, как и год назад, соответствующий прогноз дают аналитики компании Kasatkin Consulting в обзоре рынков добычи и нефтесервиса (есть в распоряжении РИА Новости).
"Объем добычи по итогам 2025 года удастся удержать на уровне 2024 года, до 2027 года ожидаем сохранения текущего уровня в 515 миллионов тонн. Объем экспорта также сохранится на уровне 2024 года", - следует из аналитического отчета к обзору.
Согласно расчетам Kasatkin Consulting, добыча нефти останется на уровне прошлого года - 10,3 миллиона баррелей в сутки (то есть примерно 515 миллионов тонн в год), а в 2026 году может вырасти на 0,97%. Ожидается, что этот уровень будет удерживаться вплоть до 2027 года.
По прогнозу аналитиков, экспорт нефти из России до 2027 года будет оставаться на уровне в 4,8 миллиона баррелей в сутки (то есть примерно 240 миллионов тонн в год).
Негативные рыночные условия не приведут и к снижению добычи, считают аналитики Kasatkin Consulting - несмотря на ухудшение финансового результата, нефтяные компании сохранят объем инвестиций в добычу.
По итогам года выручка нефтяников в долларах снизится на 10%, в рублях - на 13%. При этом инвестиции в разведку и добычу в 2025 году, номинированные в долларах, вырастут на 7%, в рублях на - 3,5% (в пределах инфляции), отмечается также в аналитическом отчете.
Средняя себестоимость добычи вырастет с 8 долларов за баррель в 2024 году почти до 11 долларов за баррель за период с 2025 по 2027 год.
Добыча нефти в России по итогам прошлого года снизилась на 2,6% - до 516 миллионов тонн, а экспорт вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, сообщал в январе вице-премьер РФ Александр Новак.
