Мировые цены на нефть слегка замедлили рост - 21.08.2025
Мировые цены на нефть слегка замедлили рост
2025-08-21T19:19+0300
2025-08-21T19:19+0300
нефть
сша
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером слегка замедлили рост, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 18.40 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,58% - до 67,23 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 63,01 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,8-0,9%. "Рынок продолжает учитывать сочетание факторов роста и снижения, которые на фоне низкой ликвидности удерживают цены в диапазоне", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen). Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает опубликованная в среду статистика по запасам сырья в США, которые за неделю по 15 августа снизились на 6 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение только на 1,3 миллиона. В то же время инвесторы следят за переговорами вокруг украинского конфликта.
нефть, сша
Нефть, США
19:19 21.08.2025
 
Мировые цены на нефть слегка замедлили рост

Стоимость нефти марки Brent на 18:40 мск составила 67,23 доллара за баррель

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером слегка замедлили рост, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 18.40 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,58% - до 67,23 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 63,01 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,8-0,9%.
"Рынок продолжает учитывать сочетание факторов роста и снижения, которые на фоне низкой ликвидности удерживают цены в диапазоне", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen).
Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает опубликованная в среду статистика по запасам сырья в США, которые за неделю по 15 августа снизились на 6 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение только на 1,3 миллиона.
В то же время инвесторы следят за переговорами вокруг украинского конфликта.
Аналитики оценили добычу нефти в России
Нефть, США
 
 
Заголовок открываемого материала