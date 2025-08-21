https://1prime.ru/20250821/neft-861061819.html

Мировые цены на нефть слегка замедлили рост

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером слегка замедлили рост, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 18.40 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,58% - до 67,23 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 63,01 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,8-0,9%. "Рынок продолжает учитывать сочетание факторов роста и снижения, которые на фоне низкой ликвидности удерживают цены в диапазоне", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen). Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает опубликованная в среду статистика по запасам сырья в США, которые за неделю по 15 августа снизились на 6 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение только на 1,3 миллиона. В то же время инвесторы следят за переговорами вокруг украинского конфликта.

