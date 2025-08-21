"Радио Судного дня" передало сообщения после удара по ВПК Украины
Зона СВО . Архивное фото
МОСКВА, 21 августа — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", транслировала три новых сообщения после ночной атаки на объекты украинского оборонно-промышленного комплекса.
В эфире станции 21 августа по московскому времени в 12:10 прозвучало слово "Олуховка", в 13:05 — "Крипокаюк", а в 13:35 — "Аморализм".
УВБ-76 — это военная радиостанция, работающая с 1970-х годов. Она преимущественно передает короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалка".
Российские вооруженные силы ночью в четверг нанесли массированный удар высокоточными ракетами и беспилотными летательными аппаратами по заводам украинского военно-промышленного комплекса, энергетическим объектам, поддерживающим их работу, аэродромной инфраструктуре, позициям ракетных комплексов оперативно-тактического назначения, а также складам боеприпасов и вооружений ВСУ. Министерство обороны заявило, что все намеченные цели были успешно поражены.
