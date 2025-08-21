Производителям беспилотников выделили свыше пяти миллиардов рублей
Минвостокразвития: производителям беспилотников выделили свыше пяти миллиардов рублей
© РИА Новости . Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Производителям продукции для нужд спецоперации в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" выделено свыше 5 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь - замглавы Минвостокразвития Антон Басанский.
"В рамках государственной именно поддержки у нас с 2023 года по поручению (вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО – ред.) Юрия Петровича Трутнева и непосредственно по его инициативе у нас работает такая программа мер поддержки по развитию беспилотной авиации - ТОР "Патриотическая". И мы выделили уже порядка свыше 5 миллиардов рублей на эту программу, за счёт которой у нас с каждым годом начинает возрастать количество производителей беспилотной авиации", - сказал Басанский журналистам.
ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.