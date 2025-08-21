Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/sanktsii-861027676.html
Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии
Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии - 21.08.2025, ПРАЙМ
Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии
Россия после введения против нее западных санкций смогла поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство, заявил президент Киргизии... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:41+0300
2025-08-21T09:41+0300
экономика
россия
запад
киргизия
лондон
садыр жапаров
владимир путин
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859106863_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_4a57ff5f5a75262d7592a4be24a37511.jpg
БИШКЕК, 21 авг – ПРАЙМ. Россия после введения против нее западных санкций смогла поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар. Накануне британский минфин сообщил, что Лондон ввел санкции в отношении киргизского "Капитал Банка Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. Журналист "Кабара" спросил президента, ударят ли эти санкции по России или пострадает только Киргизия. "Россия от этого не пострадает. Честно говоря, и "Капитал Банк" не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем министерства финансов и приносить прибыль государству. Что изменилось, когда ввели санкции против России? Наоборот, после санкций они смогли поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство. Продукцию, которую раньше импортировали, теперь экспортируют. Газ и нефть как экспортировали, так и продолжают экспортировать", - заявил Жапаров. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250820/es-861006139.html
запад
киргизия
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859106863_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_abd5e2cc2bd02845ea046c7c8a516bd9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, киргизия, лондон, садыр жапаров, владимир путин, мид
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, КИРГИЗИЯ, ЛОНДОН, Садыр Жапаров, Владимир Путин, МИД
09:41 21.08.2025
 
Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии

Президент Жапаров: Россия после санкций смогла поднять производство и АПК

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путин и президента Киргизии Садыра Жапарова
Встреча президента РФ Владимира Путин и президента Киргизии Садыра Жапарова - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 21 авг – ПРАЙМ. Россия после введения против нее западных санкций смогла поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар.
Накануне британский минфин сообщил, что Лондон ввел санкции в отношении киргизского "Капитал Банка Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. Журналист "Кабара" спросил президента, ударят ли эти санкции по России или пострадает только Киргизия.
"Россия от этого не пострадает. Честно говоря, и "Капитал Банк" не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем министерства финансов и приносить прибыль государству. Что изменилось, когда ввели санкции против России? Наоборот, после санкций они смогли поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство. Продукцию, которую раньше импортировали, теперь экспортируют. Газ и нефть как экспортировали, так и продолжают экспортировать", - заявил Жапаров.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт
Вчера, 20:57
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДКИРГИЗИЯЛОНДОНСадыр ЖапаровВладимир ПутинМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала