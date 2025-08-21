https://1prime.ru/20250821/sanktsii-861027676.html

Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии

Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии - 21.08.2025, ПРАЙМ

Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии

Россия после введения против нее западных санкций смогла поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство, заявил президент Киргизии... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T09:41+0300

2025-08-21T09:41+0300

2025-08-21T09:41+0300

экономика

россия

запад

киргизия

лондон

садыр жапаров

владимир путин

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859106863_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_4a57ff5f5a75262d7592a4be24a37511.jpg

БИШКЕК, 21 авг – ПРАЙМ. Россия после введения против нее западных санкций смогла поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар. Накануне британский минфин сообщил, что Лондон ввел санкции в отношении киргизского "Капитал Банка Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. Журналист "Кабара" спросил президента, ударят ли эти санкции по России или пострадает только Киргизия. "Россия от этого не пострадает. Честно говоря, и "Капитал Банк" не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем министерства финансов и приносить прибыль государству. Что изменилось, когда ввели санкции против России? Наоборот, после санкций они смогли поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство. Продукцию, которую раньше импортировали, теперь экспортируют. Газ и нефть как экспортировали, так и продолжают экспортировать", - заявил Жапаров. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250820/es-861006139.html

запад

киргизия

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, киргизия, лондон, садыр жапаров, владимир путин, мид