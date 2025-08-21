Энергокомпания Испании предупредила о санкциях ЕС против газа из России

https://1prime.ru/20250821/sanktsii-861052795.html

МАДРИД, 21 авг – ПРАЙМ. Испанская энергетическая компания Naturgy заявила о возможных рисках для рынка газа в связи с новым пакетом санкций Евросоюза против России, который предполагает полный отказ от российского топлива к концу 2027 году, сообщает в четверг газета Cinco Dias. "Naturgy, стратегическая компания благодаря своей роли в энергоснабжении Испании, предупреждает о последствиях, которые может иметь новый пакет санкций, готовящийся Евросоюзом против России и предусматривающий полный отказ от российского газа к концу 2027 года", - пишет издание. По его информации, в документации, направленной в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV), компания отметила, что новые ограничения могут затронуть действующие долгосрочные контракты, подписанные ещё до начала конфликта на Украине. Так, Naturgy имеет контракт, подписанный в 2013 году, на поставку сжиженного природного газа с проекта "Ямал СПГ", он действует до 2041 года и обеспечивает около 17% её импорта газа. Акционерами "Ямал СПГ" выступают "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Кроме Naturgy, долгосрочные контракты с Россией имеют и другие крупнейшие энергетические компании Европы, такие как Shell, TotalEnergies и Repsol. Как пишет издание, их возможное аннулирование может привести к сокращению предложения на рынке и росту цен. В итоге расходы будут переложены на конечных потребителей. Как показал опыт 2022 года, рост цен на газ быстро отражается на стоимости электроэнергии, вызывает скачок инфляции и рост процентных ставок, что особенно болезненно для стран, сильно зависящих от импорта энергоносителей, включая Испанию, отмечает газета. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. В июне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил странам ЕС предложение Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от российских энергоносителей, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.

