Новости
газ, техас, conocophillips, sempra, мировая экономика
Газ, ТЕХАС, ConocoPhillips, Sempra, Мировая экономика
18:43 21.08.2025
 
В ConocoPhillips рассказали о планах закупки СПГ на 20 лет

ConocoPhillips в течение 20 лет будет покупать четыре миллиона тонн СПГ в год

© AFP / Jiji Press/ StringerТанкер для транспортировки сжиженного природного газа
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа. Архивное фото
© AFP / Jiji Press/ Stringer
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американская ConocoPhillips в течение 20 лет будет покупать 4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год со второй фазы проекта Port Arthur LNG энергетической компании Sempra Infrastructure, следует из пресс-релиза ConocoPhillips.
"ConocoPhillips… подписала долгосрочный договор купли-продажи, в рамках которого компания будет приобретать 4 миллиона тонн сжиженного природного газа в год со второй фазы проекта Port Arthur LNG, разрабатываемого Sempra Infrastructure, дочерним предприятием Sempra", - говорится в сообщении.
Соглашение рассчитано на 20 лет, указывает в релизе ConocoPhillips.
В июле 2022 года компании заключили договор также на 20 лет, по которому ConocoPhillips будет получать 5 миллионов тонн СПГ в год с первой фазы Port Arthur LNG. Ее запуск планируется в 2027 году. Одновременно ConocoPhillips также приобрела долю в 30% в первой фазе проекта.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году. Базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах.
Американская Sempra - компания, специализирующаяся на энергетической инфраструктуре. Штат составляет свыше 20 тысяч человек.
ГазТЕХАСConocoPhillipsSempraМировая экономика
 
 
