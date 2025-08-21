https://1prime.ru/20250821/ssha-861060687.html
В ConocoPhillips рассказали о планах закупки СПГ на 20 лет
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американская ConocoPhillips в течение 20 лет будет покупать 4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год со второй фазы проекта Port Arthur LNG энергетической компании Sempra Infrastructure, следует из пресс-релиза ConocoPhillips. "ConocoPhillips… подписала долгосрочный договор купли-продажи, в рамках которого компания будет приобретать 4 миллиона тонн сжиженного природного газа в год со второй фазы проекта Port Arthur LNG, разрабатываемого Sempra Infrastructure, дочерним предприятием Sempra", - говорится в сообщении. Соглашение рассчитано на 20 лет, указывает в релизе ConocoPhillips. В июле 2022 года компании заключили договор также на 20 лет, по которому ConocoPhillips будет получать 5 миллионов тонн СПГ в год с первой фазы Port Arthur LNG. Ее запуск планируется в 2027 году. Одновременно ConocoPhillips также приобрела долю в 30% в первой фазе проекта. Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году. Базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах. Американская Sempra - компания, специализирующаяся на энергетической инфраструктуре. Штат составляет свыше 20 тысяч человек.
