Жапаров прокомментировал санкции Великобритании против Киргизии

Жапаров прокомментировал санкции Великобритании против Киргизии - 21.08.2025, ПРАЙМ

Жапаров прокомментировал санкции Великобритании против Киргизии

Британские санкции в отношении Киргизии можно расценивать как вмешательство в ее внутренние дела, сообщил президент республики Садыр Жапаров. | 21.08.2025, ПРАЙМ

БИШКЕК, 21 авг – ПРАЙМ. Британские санкции в отношении Киргизии можно расценивать как вмешательство в ее внутренние дела, сообщил президент республики Садыр Жапаров. Накануне британский минфин сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. "Мы своими силами развиваем экономику страны. И такие шаги, которые не соответствуют духу партнерства, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства. Я всегда говорил и еще раз повторю: мы готовы соблюдать международные обязательства. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать. Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться", - заявил президент в интервью госагентству Кабар. По словам Жапарова, в России около миллиона киргизских мигрантов, которые ежедневно переводят на родину миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним. "Теперь выходит так, что как Америка вводила санкции против "Керемет Банка", так и Англия накладывает санкции на "Капитал Банк". И снова никаких фактов… Поэтому у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7 процента, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление. Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них. Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", - подчеркнул Жапаров.

