Жапаров ответил на обвинения в помощи России в обходе санкций - 21.08.2025
Жапаров ответил на обвинения в помощи России в обходе санкций
Страны запада не могут предоставить ни одного факта, подтверждающего, что Киргизия помогает России в обходе санкций, сообщил президент республики Садыр Жапаров. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T12:52+0300
2025-08-21T12:52+0300
БИШКЕК, 21 авг – ПРАЙМ. Страны запада не могут предоставить ни одного факта, подтверждающего, что Киргизия помогает России в обходе санкций, сообщил президент республики Садыр Жапаров. Накануне британский минфин сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией. "В январе США ввели санкции против "Керемет Банка", сославшись на то, что он якобы может быть задействован в обходе санкций. Но при этом они так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения. И не смогут, потому что таких фактов нет и не было. Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет. "Капитал Банк" также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар. По словам президента, киргизская сторона обсуждала вопрос санкций с послом США в Бишкеке Лесли Вигери и представителями OFAC (Управления по контролю за иностранными активами). Республика предложила послу Вигери пригласить независимые аудиторские компании для проверки банков "Керемет" и "Капитал", чтобы затем вместе рассмотреть результаты и принять решение, но получила отказ. "Даже там не смогли предъявить ни одного конкретного факта, только сказали, что у них якобы есть определенные данные. Но мы и так хорошо знаем, откуда эти данные. Эти сведения исходят от местных НПО и наших внутренних недоброжелателей, которые отправляют туда анонимную ложную информацию. И продолжают отправлять до сих пор. А потом, опираясь на те ложные сведения, нас включили в санкционный список. Но при этом даже не смогли представить никаких доказательств", - подчеркнул Жапаров.
Новости
12:52 21.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке
БИШКЕК, 21 авг – ПРАЙМ. Страны запада не могут предоставить ни одного факта, подтверждающего, что Киргизия помогает России в обходе санкций, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
Накануне британский минфин сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении киргизского "Капитал Банк Центральной Азии", киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.
"В январе США ввели санкции против "Керемет Банка", сославшись на то, что он якобы может быть задействован в обходе санкций. Но при этом они так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения. И не смогут, потому что таких фактов нет и не было. Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет. "Капитал Банк" также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар.
По словам президента, киргизская сторона обсуждала вопрос санкций с послом США в Бишкеке Лесли Вигери и представителями OFAC (Управления по контролю за иностранными активами). Республика предложила послу Вигери пригласить независимые аудиторские компании для проверки банков "Керемет" и "Капитал", чтобы затем вместе рассмотреть результаты и принять решение, но получила отказ.
"Даже там не смогли предъявить ни одного конкретного факта, только сказали, что у них якобы есть определенные данные. Но мы и так хорошо знаем, откуда эти данные. Эти сведения исходят от местных НПО и наших внутренних недоброжелателей, которые отправляют туда анонимную ложную информацию. И продолжают отправлять до сих пор. А потом, опираясь на те ложные сведения, нас включили в санкционный список. Но при этом даже не смогли представить никаких доказательств", - подчеркнул Жапаров.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Жапаров прокомментировал санкции Великобритании против Киргизии
11:19
11:19
 
