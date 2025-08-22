В Авито Авто подготовили подборку наиболее интересных моделей Cadillac

https://1prime.ru/20250822/avto-861045302.html

В августе 2025 года легендарному американскому бренду Cadillac исполняется 123 года – впечатляющий возраст, подтверждающий статус одного из важнейших участников

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В августе 2025 года легендарному американскому бренду Cadillac исполняется 123 года – впечатляющий возраст, подтверждающий статус одного из важнейших участников и законодателей моды в мировом автомобилестроении. Cadillac, названный в честь основателя Детройта Антуана де ла Мот Кадильяка, чей герб стал основой для логотипа бренда, всегда был синонимом технического прогресса. С момента основания в 1902 году компания неизменно остается на передовой роскошного автомобилестроения, задавая новые стандарты отрасли. Именно эта марка ввела в массовое производство электростартеры, первый двигатель V8, полностью автоматическую коробку передач Hydra-Matic и многие другие инновации. Ко дню рождения бренда эксперты Авито Авто подготовили подборку трех интересных моделей, представляющих разные этапы развития Cadillac.Cadillac DeVille 7.0 ATОткрывает подборку Cadillac DeVille 7.0 AT 1964 года выпуска. Этот черный седан с пробегом 10 000 км находится в Санкт-Петербурге и доступен к приобретению за 4 999 999 рублей.История модели DeVille началась в 1949 году, когда Cadillac Series 62 получил особую комплектацию Coup DeVille – первый в мире кабриолет с жесткой крышей без центральной стойки. В течение десяти лет DeVille оставался престижной модификацией Series 62, пока в 1959 году не превратился в отдельную модель.Особую известность ей принесли культовые "плавники" – их золотой век пришелся на конец 1950-х, когда Cadillac DeVille демонстрировали, возможно, самые впечатляющие аэродинамические формы в истории автомобильного дизайна. Каждый DeVille был почти что произведением искусства: множество хромированных деталей в экстерьере, эксклюзивные шильдики в стиле Tiffany и фирменная решетка радиатора стали отличительными чертами модели.Один из самых интересных фактов в истории модели связан с особенностями ее производственного цикла. Из-за задержек в подготовке новой платформы Cadillac был вынужден одновременно выпускать сразу две линейки DeVille: старую заднеприводную версию и новую переднеприводную. Таким образом, покупателям буквально предлагался выбор между "прошлым" и "будущим" – обе версии продавались параллельно в течение второй половины 1984 года.Внешность DeVille привела к тому, что этот авто активно эксплуатировался в кинематографе. В фильме "Однажды в Голливуде" на Coupe DeVille 1966 года ездил главный герой – актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо). А в знаменитом "Угнать за 60 секунд" DeVille "играл" другую модель: фанаты заметили, что герои должны были украсть Cadillac El Dorado 1959 года, которого почему-то заменил "дублер". Модель отметилась и в советском кинематографе – в комедии "Королева бензоколонки" элегантный Cadillac Series 62 DeVille 1956 года исполнил роль автомобиля иностранных гостей. В мультфильме Pixar "Тачки" на основе DeVille был создан персонаж, который воплощает образ успешного владельца корпорации.Cadillac CTS 3.6 ATЕще одна интересная модель – Cadillac CTS 3.6 AT, 2011 года выпуска. Это белоснежное купе в комплектации Sport Luxury с пробегом 49 000 км находится в Москве и доступно к приобретению за 2 560 000 рублей.CTS стал своего рода прорывом для Cadillac, заново определив позиции бренда на мировом рынке. Впервые представленный в начале 2000-х, он ознаменовал возвращение к истокам – автомобилю с задним приводом, что не практиковалось с 1985 года в подавляющем большинстве машин марки.Особое место в истории модели занимает ее высокопроизводительная версия CTS-V – серьезный конкурент таким грандам, как BMW M5 и Mercedes-Benz E-Class AMG. Интересно, что автомобиль из нашей подборки оснащен инновационным для Cadillac того времени турбированным двигателем V6 объемом 3,6 литра, развивающим 304 лошадиные силы.Наиболее яркое появление CTS в массовой культуре произошло в фильме "Матрица: Перезагрузка". Для съемок сложнейшей 15-минутной погони киностудия получила пять предсерийных экземпляров CTS прямо с испытательного полигона производителя. Еще шесть машин были взяты из партии, предназначенной для краш-тестов.Cadillac Escalade 6.2 ATЗавершает подборку Cadillac Escalade 6.2 AT 2024 года выпуска. Этот черный внедорожник нового поколения с пробегом всего 322 км продается в Москве за 15 750 000 рублей.История Escalade началась в 1998 году как ответ на растущий спрос на роскошные внедорожники. Первое поколение было создано на базе GMC Yukon Denali и быстро стало символом американского стиля и успеха. Однако настоящая слава пришла к модели со вторым поколением (2001), когда Escalade обрел уникальный дизайн в фирменном стиле Cadillac и получил премиальное оснащение, включая эксклюзивные аналоговые часы Bulgari. Последнее поколение Escalade продолжает эту традицию, устанавливая новые стандарты роскоши. Здесь инновационные технологии, такие как проекционный дисплей дополненной реальности и акустика AKG Studio Reference с 36 динамиками, сочетаются с высоким качеством отделки и продуманным дизайном интерьера.В массовой культуре Escalade стал настоящей звездой, как и другие модели бренда. Всего автомобиль появился более чем в 800 фильмах и телешоу. К примеру, он возил Лекса Лютера в "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости".

