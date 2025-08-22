Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали авто, которые быстрее всего находили новых владельцев
Эксперты назвали авто, которые быстрее всего находили новых владельцев - 22.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали авто, которые быстрее всего находили новых владельцев
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на автомобили с пробегом, представленные в 2025 году в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T14:30+0300
2025-08-22T14:30+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на автомобили с пробегом, представленные в 2025 году в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров, и выяснили, какие модели быстрее всего находили новых владельцев. В топе оказались корейские, российские и китайские модели.По данным Авито Авто, в этом году быстрее всех находили новых владельцев две модели: Kia Rio X и "Москвич" 3. Также в пятерку самых быстро продаваемых[1] в Селекте машин вошли LADA Vesta Cross, HAVAL Dargo и Hyundai Creta. При этом срок их экспозиции на платформе оказался в среднем на 20% дольше, чем у лидеров рейтинга.В десятку самых быстро продаваемых моделей Селекта также попали Changan CS55 Plus, соплатформенные Renault Logan Stepway и Sandero Stepway, Changan UNI-V и LADA Granta Cross. Но они задерживались на платформе еще на 5% дольше.Что касается премиальных авто, то наименьший срок экспозиции был у Audi A3. Аналогичный показатель – у Mercedes-Benz CLA-класс, Jeep Grand Cherokee, BMW 3 серия и X3, а также Mercedes-Benz GLK-класс.Благодаря сервису Селект, многие модели продавались значительно быстрее, чем в среднем на платформе Авито Авто. Самая большая разница в сроках продажи – за EXEED TXL и RX (-25,7% и -23,5% соответственно), Chery Tiggo 8 (-21%), "Москвич" 3 (-18,7%), Changan UNI-V (-17,4%). В премиальном сегменте самая яркая разница в сроках экспозиции зафиксирована за Mercedes-Benz CLA-класс и GLK (-17,4% и -13,6% соответственно), Jeep Grand Cherokee (-15,4%) и BMW X3 (-12,9%)."Автомобили в Селекте находят своих владельцев быстрее, в том числе благодаря тому, что в сервисе представлены специально отобранные автомобили от надежных партнеров платформы – это делает каждую сделку еще прозрачнее и безопаснее. Кроме того, наличие персонального менеджера, который бесплатно помогает с подбором машины и предоставляет результаты предварительного осмотра, существенно упрощает процесс выбора для покупателя. Такой подход позволяет клиентам быстрее принимать решения и находить автомобиль своей мечты", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
1920
1920
true
14:30 22.08.2025
 
Эксперты назвали авто, которые быстрее всего находили новых владельцев

Авито Авто: Kia Rio X и "Москвич" 3 быстрее всего находили новых владельцев

© РИА Новости . Максим Блинов
Автомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на автомобили с пробегом, представленные в 2025 году в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров, и выяснили, какие модели быстрее всего находили новых владельцев. В топе оказались корейские, российские и китайские модели.
По данным Авито Авто, в этом году быстрее всех находили новых владельцев две модели: Kia Rio X и "Москвич" 3. Также в пятерку самых быстро продаваемых[1] в Селекте машин вошли LADA Vesta Cross, HAVAL Dargo и Hyundai Creta. При этом срок их экспозиции на платформе оказался в среднем на 20% дольше, чем у лидеров рейтинга.
В десятку самых быстро продаваемых моделей Селекта также попали Changan CS55 Plus, соплатформенные Renault Logan Stepway и Sandero Stepway, Changan UNI-V и LADA Granta Cross. Но они задерживались на платформе еще на 5% дольше.
Что касается премиальных авто, то наименьший срок экспозиции был у Audi A3. Аналогичный показатель – у Mercedes-Benz CLA-класс, Jeep Grand Cherokee, BMW 3 серия и X3, а также Mercedes-Benz GLK-класс.
Благодаря сервису Селект, многие модели продавались значительно быстрее, чем в среднем на платформе Авито Авто. Самая большая разница в сроках продажи – за EXEED TXL и RX (-25,7% и -23,5% соответственно), Chery Tiggo 8 (-21%), "Москвич" 3 (-18,7%), Changan UNI-V (-17,4%). В премиальном сегменте самая яркая разница в сроках экспозиции зафиксирована за Mercedes-Benz CLA-класс и GLK (-17,4% и -13,6% соответственно), Jeep Grand Cherokee (-15,4%) и BMW X3 (-12,9%).
"Автомобили в Селекте находят своих владельцев быстрее, в том числе благодаря тому, что в сервисе представлены специально отобранные автомобили от надежных партнеров платформы – это делает каждую сделку еще прозрачнее и безопаснее. Кроме того, наличие персонального менеджера, который бесплатно помогает с подбором машины и предоставляет результаты предварительного осмотра, существенно упрощает процесс выбора для покупателя. Такой подход позволяет клиентам быстрее принимать решения и находить автомобиль своей мечты", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
