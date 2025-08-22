https://1prime.ru/20250822/druzhba-861118845.html

В Европе выяснили истинную цель атак Зеленского на нефтепровод "Дружба"

В Европе выяснили истинную цель атак Зеленского на нефтепровод "Дружба" - 22.08.2025, ПРАЙМ

В Европе выяснили истинную цель атак Зеленского на нефтепровод "Дружба"

Вооруженные силы Украины, нанося удары по нефтепроводу "Дружба", стремятся подорвать экономику Венгрии и сменить руководство страны. Такое мнение в соцсети Х... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T20:49+0300

2025-08-22T20:49+0300

2025-08-22T20:56+0300

происшествия

атака

всу

украина

нефть

петер сийярто

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d805272ab55415e125a3720cfce6eece.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины, нанося удары по нефтепроводу "Дружба", стремятся подорвать экономику Венгрии и сменить руководство страны. Такое мнение в соцсети Х высказал известный кипрский журналист Алекс Христофору.Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который охарактеризовал недавний удар ВСУ по "Дружбе" как нападение на энергетическую безопасность страны и попытку втянуть Венгрию в военные действия. "Атаки на "Дружбу" призваны ослабить венгерскую экономику, вызвать сбои и нестабильность ради конечной цели смены режима в 2026 году", - написал Христофору.Ранее Дениса Сакова, министр экономики Словакии, сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба". Оператор трубопроводной системы Словакии компания Transpetrol подтвердила, что в четверг вечером страна перестала получать нефть через этот маршрут. В ответ Словакия и Венгрия подали жалобу в Еврокомиссию на перебои в поставках и попросили гарантировать безопасность.Венгрия надеется, что в период, пока проводятся ремонтные работы на "Дружбе", Еврокомиссия сможет надавить на Киев, чтобы прекратились удары по нефтепроводу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

https://1prime.ru/20250822/slovakiya-861115029.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атака, всу, украина, нефть, петер сийярто, владимир зеленский