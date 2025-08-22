Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе выяснили истинную цель атак Зеленского на нефтепровод "Дружба" - 22.08.2025
https://1prime.ru/20250822/druzhba-861118845.html
В Европе выяснили истинную цель атак Зеленского на нефтепровод "Дружба"
В Европе выяснили истинную цель атак Зеленского на нефтепровод "Дружба"
2025-08-22T20:49+0300
2025-08-22T20:56+0300
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины, нанося удары по нефтепроводу "Дружба", стремятся подорвать экономику Венгрии и сменить руководство страны. Такое мнение в соцсети Х высказал известный кипрский журналист Алекс Христофору.Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который охарактеризовал недавний удар ВСУ по "Дружбе" как нападение на энергетическую безопасность страны и попытку втянуть Венгрию в военные действия. "Атаки на "Дружбу" призваны ослабить венгерскую экономику, вызвать сбои и нестабильность ради конечной цели смены режима в 2026 году", - написал Христофору.Ранее Дениса Сакова, министр экономики Словакии, сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба". Оператор трубопроводной системы Словакии компания Transpetrol подтвердила, что в четверг вечером страна перестала получать нефть через этот маршрут. В ответ Словакия и Венгрия подали жалобу в Еврокомиссию на перебои в поставках и попросили гарантировать безопасность.Венгрия надеется, что в период, пока проводятся ремонтные работы на "Дружбе", Еврокомиссия сможет надавить на Киев, чтобы прекратились удары по нефтепроводу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
20:49 22.08.2025 (обновлено: 20:56 22.08.2025)
 
В Европе выяснили истинную цель атак Зеленского на нефтепровод "Дружба"

Христофору: атаки ВСУ на "Дружбу" нацелены на смену власти в Венгрии

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины, нанося удары по нефтепроводу "Дружба", стремятся подорвать экономику Венгрии и сменить руководство страны. Такое мнение в соцсети Х высказал известный кипрский журналист Алекс Христофору.
Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который охарактеризовал недавний удар ВСУ по "Дружбе" как нападение на энергетическую безопасность страны и попытку втянуть Венгрию в военные действия.
"Атаки на "Дружбу" призваны ослабить венгерскую экономику, вызвать сбои и нестабильность ради конечной цели смены режима в 2026 году", - написал Христофору.
Ранее Дениса Сакова, министр экономики Словакии, сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба". Оператор трубопроводной системы Словакии компания Transpetrol подтвердила, что в четверг вечером страна перестала получать нефть через этот маршрут. В ответ Словакия и Венгрия подали жалобу в Еврокомиссию на перебои в поставках и попросили гарантировать безопасность.
Венгрия надеется, что в период, пока проводятся ремонтные работы на "Дружбе", Еврокомиссия сможет надавить на Киев, чтобы прекратились удары по нефтепроводу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Заголовок открываемого материала