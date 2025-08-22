Энергетическая безопасность в мире невозможна без России, сказано в докладе

https://1prime.ru/20250822/energetika-861080574.html
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России, Венесуэлы и Ирана, занимающих значительную роль в добыче нефти, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Новый облик мировой энергетики". "Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых напрямую зависит мировая энергобезопасность. На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики", - сказано там. Как отмечают авторы доклада, уже сейчас становится понятно, что новый технологический уклад будет энергозатратным, что будет связанно с роботизацией, развитием искусственного интеллекта и криптовалютами. По их мнению, в будущем именно на этих сферах будет строиться новая экономика. "Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют. Менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами. Так, энергопотребление биткоина уже превысило уровень Польши", - говорится в докладе. При этом подчеркивается, что доля России в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, а экономика РФ, несмотря на колоссальное санкционное давление в последние годы, смогла за это время укрепиться и утвердить свою жизнеспособность. "В целом нельзя отрицать эволюционного - пока отнюдь не революционного - развития мировой энергетики. Это будет прагматичный синтез традиционных и альтернативных источников. Важнейшую роль будут играть национальные энергетические стратегии. У России в этом вопросе неплохие стартовые позиции практически по всем пунктам - на них и будет строиться энергетическое будущее страны", - резюмируют авторы. Полный текст доклада "Новый облик мировой энергетики" читайте на сайте ria.ru.
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Глобальная энергетическая безопасность невозможна без России, Венесуэлы и Ирана, занимающих значительную роль в добыче нефти, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Новый облик мировой энергетики".
"Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых напрямую зависит мировая энергобезопасность. На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики", - сказано там.
Как отмечают авторы доклада, уже сейчас становится понятно, что новый технологический уклад будет энергозатратным, что будет связанно с роботизацией, развитием искусственного интеллекта и криптовалютами. По их мнению, в будущем именно на этих сферах будет строиться новая экономика.
"Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют. Менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами. Так, энергопотребление биткоина уже превысило уровень Польши", - говорится в докладе.
При этом подчеркивается, что доля России в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, а экономика РФ, несмотря на колоссальное санкционное давление в последние годы, смогла за это время укрепиться и утвердить свою жизнеспособность.
"В целом нельзя отрицать эволюционного - пока отнюдь не революционного - развития мировой энергетики. Это будет прагматичный синтез традиционных и альтернативных источников. Важнейшую роль будут играть национальные энергетические стратегии. У России в этом вопросе неплохие стартовые позиции практически по всем пунктам - на них и будет строиться энергетическое будущее страны", - резюмируют авторы.
Полный текст доклада "Новый облик мировой энергетики" читайте на сайте ria.ru.
