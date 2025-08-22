Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник сообщил, что ЕК не видит угроз поставок энергии в Европу - 22.08.2025
Источник сообщил, что ЕК не видит угроз поставок энергии в Европу
Источник сообщил, что ЕК не видит угроз поставок энергии в Европу
Источник сообщил, что ЕК не видит угроз поставок энергии в Европу
Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба", сообщил РИА Новости источник в ЕК. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T18:26+0300
2025-08-22T18:26+0300
энергетика
нефть
венгрия
словакия
украина
петер сийярто
ес
ек
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/76456/10/764561044_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_b4fac4b361b869d89e87bf6448c0ab68.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба", сообщил РИА Новости источник в ЕК. "Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией при содействии координационной группы по нефти, которая регулярно проводит заседания для обеспечения сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами. При необходимости мы проведём совещание по этому вопросу. В связи с этим мы подтверждаем, что это не повлияет на безопасность поставок ЕС", - сказал собеседник агентства. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
венгрия
словакия
украина
нефть, венгрия, словакия, украина, петер сийярто, ес, ек, всу
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, ЕС, ЕК, ВСУ
18:26 22.08.2025
 
Источник сообщил, что ЕК не видит угроз поставок энергии в Европу

ЕК не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС из-за атаки на "Дружбу"

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба", сообщил РИА Новости источник в ЕК.
"Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией при содействии координационной группы по нефти, которая регулярно проводит заседания для обеспечения сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами. При необходимости мы проведём совещание по этому вопросу. В связи с этим мы подтверждаем, что это не повлияет на безопасность поставок ЕС", - сказал собеседник агентства.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Энергетика Нефть ВЕНГРИЯ СЛОВАКИЯ УКРАИНА Петер Сийярто ЕС ЕК ВСУ
 
 
